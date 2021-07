Castilla-La Mancha está mejor del covid que la media nacional en España. Tanto los datos de los hospitalizados en cama convencional como en UCI indican que la situación castellano-manchega es buena en estos momentos y que, según el Ejecutivo de Emiliano García-Page, no es necesario poner en marcha nuevas restricciones, pese a la quinta ola que está afectando a buena parte del país. Castilla-La Mancha registra en estos momentos "la incidencia más baja de toda España", y ello a pesar de que los casos están subiendo.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado que la región "no tiene necesidad" de implementar restricciones por la COVID ya que los datos de hospitalizados tanto en cama como en UCI "están por debajo de la mitad que la media nacional", según informa la agencia Europa Press.

Durante una rueda de prensa este miércoles, recogida por EP, la consejera ha asegurado que el territorio castellano-manchego en estos momentos "tiene la incidencia más baja de toda España". "Es verdad que está en crecimiento, pero ese incremento de la incidencia no se corresponde con un aumento proporcional ni de hospitalizaciones ni de personas en UCI".

Fernández ha desgranado que de todas las camas hospitalarias que hay en Castilla-La Mancha, "sólo el 1,5% la ocupan enfermos de COVID, y de los puestos en UCI, sólo el 0,75%, lo que es la mitad que la media nacional".

Incidencia acumulada

Además, sobre la incidencia acumulada a 14 días, la consejera portavoz ha detallado que la comunidad tiene 127 casos por 100.000 habitantes, y en España supera los 400; y a 7 días 72 casos por 100.000 habitantes, y la media supera los 250 casos.

"Estamos de media 3,5 veces por debajo, y eso hace que estemos en una situación de cierta tranquilidad" aunque ha querido hacer llamadas, "lógicamente", "a la prudencia, porque, aunque está cada más cerca esa inmunidad de grupo, que conseguiremos a lo largo de agosto, también es verdad que aún no hemos superado la pandemia", definiendo la prudencia individual como "indispensable".

Como en el resto de las comunidades, en donde se dispara la incidencia es en los grupos de edad más jóvenes, donde hay una incidencia mayor. En el grupo de 12 a 19 años en Castilla-La Mancha hay una incidencia de 400 casos por 100.000 habitantes, y de 20 a 29 años de 362 casos por 100.000 habitantes, todo ello a 14 días.

Es, a juicio de Fernández, "una incidencia de media 3 veces inferior que la media nacional, por tanto, en esta quinta ola la región está aguantando mejor". Por este motivo, la portavoz castellano manchega ha opinado que la vacunación "se está notando", a lo que ha añadido que "como el turismo aquí no es de masificación, eso nos ayuda a luchar contra la pandemia de una forma más eficaz que donde hay masificación".

Prudencia

Por último, ha vuelto a hacer una llamada a la prudencia sin querer responsabilizar a la gente joven "porque no es justo". "La mayoría de la gente joven es responsable, aunque a veces ocurren estas cosas y teniendo la situación de tranquilidad de los hospitales, estos niveles estamos bastante estables y aunque no se pude tener la tranquilidad absoluta hasta que no haya casos 0, estamos más tranquilos que en otras olas", ha subrayado Fernández.

Con todo, ha asegurado que en el Consejo Interterritorial de hoy "no hay previsto en el orden del día tratarse de manera específica el endurecimiento de medidas que afecten a todas las comunidades autónomas".

Ha recordado que el posicionamiento del ministerio de Sanidad "ha sido que tenemos instrumentos suficientes para luchar contra la pandemia, también eso ha provocado que a veces haya situaciones contradictorias según qué comunidad y según qué Tribunal Superior de Justicia, pero esto es algo con lo que tenemos que batallar permanentemente".

Carteles por falta de vacunas

Además, Fernández ha sido preguntada sobre los carteles que han aparecido en varios centros de salud de Castilla-La Mancha en los que se dice que no se puede administrar ahora la primera dosis por falta de vacunas.

La consejera, a este respecto, a asegurado que ya hay más de 40.000 personas que han pedido cita para vacunarse a través del portal habilitado por el SESCAM y que en estos días se está trabajando en mejorar la logística de la vacuna en la región. Ha asegurado que en lo que se está trabajando es en mejorar la logística "de forma coherente" con la llegada de vacunas a la región con la petición de citas".

"Son cuestiones concretas, pero se están produciendo", ha desgranado Fernández, y ha añadido que será "cuestión de días" que la comunidad adquiera "velocidad de crucero" también en el sistema de autocita.

"La llegada de vacunas no depende de nosotros, y más que un problema de falta de vacunas es un problema de logística", ha reiterado, asegurando que todas las semanas llegan vacunas de forma proporcional al número de personas que abarca cada grupo de edad que va entrando en el calendario de vacunación.

Con todo, la portavoz ha explicado que "en cuestión de días vamos a tener buenas noticias" ya que se va a acomodar la logística de la vacuna al sistema de citas y que estas incidencias "son puntuales y no generalizadas".