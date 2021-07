Page critica con dureza al ministro Garzón: "No tiene nada que hacer y se inventa historias"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha critricado este jueves muy duramente al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por hacer campaña en contra del consumo de carne. Según Page, el ministro no tiene nada que hacer y se inventa amenazas que hacen peligrar miles de puestos de trabajo.

Según Page, con sus palabras sobre el consumo de carne, el ministro está amenazando miles de puestos de trabajo dedicados al sector cárnico, por lo que le ha pedido que, si no tiene nada que hacer, que no se invente la política ni genere problemas.



En el acto de presentación de la renovación de la flota de ambulancias del Servicio de Salud celebrado este jueves en Torrijos (Toledo), el presidente castellano-manchego se ha referido a lo que dijo Alberto Garzón en su perfil de Twitter, donde pidió que los españoles cambien su dieta porque comen carne de forma excesiva y eso perjudica a su salud y a la del planeta.



Para Page, se trata de un ministro "que se está inventando su cargo todos los días y ahora no se le ocurre otra cosa que decir que no hay que comer carne".



"No tiene nada que hacer y lo único que tiene que hacer es amenazar con miles de puestos de trabajo dedicados en esta provincia al sector cárnico, mañana irán con el vino, pasado con el queso", ha lamentado Page, quien ha añadido que hay que comer bien, saludablemente y en proporción.



"No sé qué futuro tienen como dietistas. Pero si no tienen nada que hacer, que no se inventen la política porque crean problemas", ha pedido Page a Garzón y el resto de responsables del Ministerio de Consumo, un área, ha dicho, que en Castilla-La Mancha es competencia de una Jefatura de Servicio.

Igual que Page, ganaderos y representantes de las organizaciones agrarias han clamado contra el ministro Alberto Garzón por lo que consideran una ocurrencia “alarmista” de un “caradura” y “desinformado”. El líder de Izquierda Unida ha pedido a los españoles que reduzcan el consumo de carne porque España “es el país de la UE que más consume” (con sus consecuencias para la salud) y la industria del sector hace daño al planeta porque "produce el 14,5% de las emisiones de CO2”.

El presidente ancional de Asaja, el ciudadrealeño Pedro Barato, defiende que “está creando alarmas innecesarias" y que "ahora toca a la carne”. Barato, muy enfadado, considera que “son declaraciones sin contenido, pero que pueden hacer mucho daño a un sector que ahora tiene serios problemas de rentabilidad”. “En esos tuits hay un gran desconocimiento y la ‘caradura’ de usar cifras de FAO y no las de sus propios compañeros”, afirma el líder de la asociación.