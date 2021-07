García-Page confirma que la vacunación de los mayores de 16 años comenzará la próxima semana

Así lo ha adelantado Emiliano García-Page en un acto en Osa de la Vega (Cuenca), donde ha asistido a la inauguración del gimnasio del Colegio Rural Agrupado (CRA) Airén. Ha explicado que la franja que se corresponde a partir de esa edad será vacunada la semana que viene. El anuncio llega tras las palabras de la portavoz de Gobierno, Blanca Fernández, afirmando que no se tomarán nuevas medidas restrictivas en la región.

Además, ha avanzado la postura que mantendrá la comunidad autónoma en el Consejo Interterritorial de Salud, toda vez que algunas autonomías han propuesto endurecer las medidas para hacer frente al coronavirus, como por ejemplo volver a implantar el toque de queda, para lo que sería necesario aplicar el estado de alarma. Y es que Castilla-La Mancha tiene previsto apoyar al Ministerio de Sanidad para que haya "una línea de constancia" en las medidas a adoptar para frenar la expansión de la covid-19, pues el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page, ha advertido de que "orden y contraorden es igual a desorden".

García-Page ha señalado que "el debate del estado de alarma está resuelto, no hay y no lo va a haber, no se plantea a nivel nacional" y tras hacer una llamada a la prudencia, ha considerado que "no es lo mismo tomar medidas de prohibición cuando no había vacunas" que cuando ya está en marcha el proceso de vacunación.

Ha pedido que no se confunda a la opinión pública a la hora de proponer medidas, porque "si a la gente se le quiere prohibir, hay que aplicar el estado de alarma, y si no hay estado de alarma, las autonomías podemos poner tiritas".

En este sentido, ha recalcado su apoyo al Ministerio de Sanidad de mantener "una línea de constancia" y ha opinado que las comunidades autónomas pueden "seguir tomando medidas", pues aún tienen un margen de posibilidades y ha abogado por "hacerlo de manera proporcionada".

Negativa a nuevas medidas restrictivas

En el caso concreto de Castilla-La Mancha, García-Page ha indicado que no se plantea en estos momentos endurecer las medidas, toda vez que la región tiene una incidencia acumulada a 14 días de 71 casos por 100.000 habitantes, la tasa más baja del país, si bien ha afirmado que si la tendencia varía, el Gobierno regional tendría que "hacer una reflexión".

García-Page ha admitido que ha sentido "disgusto por el proceso de ataque a la gente joven" y aunque ha señalado que el contagio tiene que ver con la socialización, también ha resaltado que cuando ha habido toque de queda "los chavales han cumplido a rajatabla" y también la sociedad en general. "Hay un punto de injusticia cuando queremos estigmatizar y dejarlo todo residenciado en la socialización de los chavales", ha lamentado el presidente castellano-manchego, que ha insistido en pedir prudencia a la ciudadanía y "evitar riesgos innecesarios".

Prudencia ante el ocio

También ha denunciado que en los informativos se ve a diario "botellones en las playas de noche, sin desalojar" y, aunque ha precisado que él no tiene que defender a nadie, ha señalado que esos botellones no los organizan los empresarios del ocio nocturno y que, en ocasiones, se ven a personas hablando otros idiomas que no son el español. Con todo, el presidente castellano-manchego ha pedido mantener "un discurso ponderado, tranquilo" y que España transmita una "imagen única" de cara al exterior, sobre todo para que no se vea afectado el turismo y también "sin confundir a la opinión pública".

En cuanto a la posibilidad de que se celebren verbenas o fiestas populares en los municipios de Castilla-La Mancha, García-Page ha aconsejado a los alcaldes de las comarcas que se pongan de acuerdo para actuar de forma coordinada "en función de la evolución de la pandemia en cada zona". Ha indicado que el Gobierno regional no va a prohibir estas fiestas populares, pero ha considerado que "merece la pena" que los regidores decidan de forma coordinada.