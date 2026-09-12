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La furgoneta donada por el Ayuntamiento de Madrid a la Policía Local de Torrijos.

La furgoneta donada por el Ayuntamiento de Madrid a la Policía Local de Torrijos. Ayuntamiento de Torrijos

Nos han contado

El Ayuntamiento de Madrid regala a un pueblo de Toledo un vehículo policial con solo 70.000 km y en "excelente estado"

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De Madrid a Torrijos y sin pasar por caja. El Ayuntamiento de la capital ha donado gratuitamente al municipio toledano un vehículo policial con apenas 70.000 kilómetros.

El consistorio torrijeño ha dado a conocer la incorporación en sus redes sociales, donde ha compartido varias fotografías de la furgoneta, una Ford Transit que está acondicionada para que la Policía Local de la localidad toledana pueda realizar atestados e investigaciones de accidentes.

Aunque se trata de un vehículo de segunda mano, el Ayuntamiento de Torrijos destaca su "excelente estado de conservación" y confía en que pueda prestar servicio durante muchos años.

La nueva furgoneta de la Policía Local de Torrijos ha sido presentada a las puertas del Palacio de Pedro I por el alcalde, Andrés Martín, junto a varios concejales y el jefe de la Policía Local, Luciano García.

El Ayuntamiento torrijeño ha agradecido al de Madrid una colaboración institucional que permitirá mejorar los medios con los que trabajan sus agentes.

La incorporación de esta furgoneta se suma al proceso de renovación de la flota policial iniciado a principios de año con la adquisición de un Citroën C4 híbrido con etiqueta ECO para labores de patrulla.

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