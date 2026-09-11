Paco Núñez sale de la Feria de Albacete con un "chute" de confianza a ocho meses de las elecciones

Paco Núñez ha salido este año de la Feria de Albacete con una dosis extra de ilusión. El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha pasado el miércoles y jueves recorriendo el recinto ferial y, a ocho meses de las elecciones autonómicas de mayo de 2027, la sensación tanto del líder regional del partido como de su entorno más cercano es unánime: salen con la confianza reforzada después de comprobar sobre el terreno el ambiente que se respira entre los castellano-manchegos.

Quienes han acompañado a Núñez describen estos días como un auténtico "chute" de ánimo y energía el trato que ha recibido por parte de los ciudadanos: más selfis, fotografías, abrazos, saludos y, sobre todo, más muestras de apoyo que nunca.

"Siempre ha sido así, pero este año ha podido comprobar especialmente el calor de la gente", resumen desde su entorno, donde interpretan estas muestras como una señal de que existe "mucha gente deseando un cambio político en la región".

Otro de los momentos de Núñez en la Feria. PP CLM

Entre las escenas más curiosas de estos dos días, el presidente del PP de Castilla-La Mancha se encontró con una pareja llegada desde la provincia de Cuenca que quiso trasladarle personalmente su preocupación por el "desastroso" funcionamiento del hospital conquense, mientras que otra familia se acercó para presentarle a su bebé, de apenas unos días de vida, que se estrenaba en la Feria de Albacete.

Este viernes llegará otro de los momentos esperados de la Feria para Núñez: asistirá a la corrida de toros y lo hará desde el tendido de la plaza albaceteña para apoyar a su "paisano" Samuel Navalón, torero con raíces familiares en Almansa.