La UME deja huella en el pueblo de Almorox con un precioso gesto de despedida tras lograr estabilizar el incendio

Después de días de intenso trabajo para combatir las llamas del incendio forestal de Almorox (Toledo), la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha querido despedirse del municipio de una forma muy especial.

Antes de abandonar el colegio que durante estos días ha servido como lugar de descanso para el operativo, los hombres y mujeres de la UME han dejado escritos en las pizarras varios mensajes dirigidos a los alumnos, demostrando que la valentía no está reñida con la cercanía.

Ha sido el propio Ayuntamiento de Almorox el que ha compartido las imágenes del emotivo gesto a través de sus redes sociales.

Uno de los mensajes dice: "Hoy vuestra clase ha cuidado de los que cuidaban a los demás. Gracias por prestarnos, sin saberlo, un rincón donde descansar para seguir ayudando. Ojalá el único fuego que veáis siempre sea el de vuestros sueños e ilusiones. Con cariño, la UME".

En otra de las pizarras, los equipos sanitarios de la UME también han querido dejar constancia de su paso por el municipio: "Del 23 al 30 de julio de 2026. Muchas gracias por dejarnos vuestro colegio para poder descansar después de luchar contra los incendios", antes de firmar con los nombres de los profesionales que formaban parte del dispositivo.

Desde el Consistorio han agradecido públicamente el detalle y el trabajo realizado por la unidad militar. "Hay gestos que dejan huella", comienza el comunicado municipal, en el que destacan que esas palabras "reflejan la enorme calidad humana de quienes, durante estos días, han trabajado sin descanso protegiendo nuestro entorno y a nuestros vecinos".

"Gracias de corazón. Siempre seréis bienvenidos en Almorox", concluye el mensaje del Ayuntamiento.

Un incendio voraz

El gesto ha llegado cuando el incendio forestal declarado el pasado 22 de julio se encuentra ya perimetrado y en fase de estabilización, aunque continúan desplegados efectivos del Plan Infocam para prevenir posibles rebrotes favorecidos por el viento.

Las llamas han arrasado más de 1.500 hectáreas entre Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid, afectando a una treintena de inmuebles.

El fuego, que rápidamente se extendió hacia la Sierra Oeste madrileña, obligó a evacuar a cientos de vecinos de varias urbanizaciones y municipios.

Durante el arco nocturno, en el incendio #IFAlmorox- Villa del Prado, se han realizado estas misiones:



✅ Ataque directo en el flanco izquierdo del fuego apoyados con autobombas 🚒



✅ Apertura de cortafuegos con maquinaria #D5 pic.twitter.com/lJCoVtiHpQ — UME (@UMEgob) July 23, 2026

La UME se incorporó al operativo desde las primeras horas de la emergencia y desempeñó un papel clave en las labores de extinción.

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos responsables del origen del fuego, que habría comenzado durante unos trabajos de soldadura en una finca forestal en una jornada de riesgo extremo de incendios.

El juez ha dejado a ambos, acusados de un delito contra el medio ambiente, en libertad provisional.