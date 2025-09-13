ES NOTICIA:
Panorámica de la macrobarbacoa juvenil celebrada este viernes en Fuensalida (Toledo).

Nos han contado

Un pueblo de Castilla-La Mancha bate récords con una macrobarbacoa que reunió a 1.500 jóvenes

Julia Toledano
Publicada

Fuensalida (Toledo) arrancó este viernes por la noche sus Ferias y Fiestas 2025 con una cita multitudinaria que ha batido récords de asistencia. Más de 1.500 personas participaron en la tradicional barbacoa juvenil, que este año alcanzaba su vigésimo primera edición y que se ha consolidado como uno de los actos más esperados del programa festivo.

El alcalde, José Jaime Alonso, ha agradecido a los jóvenes a través de las redes sociales la "participación responsable" que hizo posible el buen desarrollo de una velada que, según ha destacado, volvió a convertir a Fuensalida en "punto de encuentro para la juventud".

La barbacoa juvenil se celebró este viernes 12 de septiembre como preludio de un fin de semana repleto de actividades. Este sábado, tras el tradicional pasacalles de gigantes y cabezudos y el chupinazo de los Kintos 2025, la localidad celebra el desfile inaugural de Ferias y Fiestas, que contará con la participación de bandas y agrupaciones locales.

La jornada culminará con el pregón, a cargo del controlador aéreo José Jaime Álvarez Torrijos, seguido de la coronación de las reinas juveniles y un espectáculo de fuegos artificiales. La fiesta continuará con la música en la plaza del Conde y en la zona joven, epicentro de las noches festivas fuensalidanas.

Las Ferias y Fiestas de Fuensalida, que se celebran del 12 al 21 de septiembre, incluyen una amplia programación con actos religiosos, actividades juveniles como las macrofiestas de Los 40 Sessions o FuensaTech, conciertos de orquestas y grupos en la plaza del Conde y citas populares como la paella solidaria del 20 de septiembre, cuyos beneficios se destinarán a la Asociación de Alzheimer “Nueva Vida” y a la Hermandad Sacramental Nuestro Padre Jesús de la Bondad.

Los concejales Laura Álvarez y Borja Sánchez-Heredero subrayaron durante la presentación que el programa de este año "aúna tradición y modernidad, con la intención de que todos los fuensalidanos encuentren su espacio en unas fiestas pensadas para disfrutar las 24 horas".

