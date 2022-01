Esta semana ha salido a la luz la nueva labor que ocupa a la exconcejala socialista de Los Yébenes Olvido Hormigos. Se ha conocido a través del programa "Sálvame", que mandó un reportero a la localidad toledana para saber qué ha sido de la protagonista del famoso vídeo erótico que revolucionó los medios en el verano de 2012.

Después de todo aquello y la fama que le proporcionó, Hormigos fue uno de los rostros habituales del universo de Mediaset y de las páginas de la prensa del corazón. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban fueron implacables con ella y tras una serie de decisiones equivocadas terminó cayendo en el olvido. En parte por decisión propia ya que había mostrado su deseo de opositar y volver a su antiguo trabajo de maestra infantil. En eso está.

En su apresuradas declaraciones a "Sálvame", Olvido Hormigos reveló que volverá a ejercer como maestra de refuerzo de niños de Primaria con dificultades en un colegio de la localidad. “Me ha dicho que ahora siente que fue una etapa y ha vuelto a su vida anterior a ser conocida, muy tranquila y familiar”, explicaba el reportero, que pudo hablar con Hormigos fuera de cámara. “Ahora siento que todo aquello que viví fue una etapa y ahora he vuelto a mi vida anterior a ser conocida”, habría dicho la exconcejala.

Sigue viviendo en su pueblo y en su misma casa, junto a sus hijos y su marido, Jesus Atahonero, pero prefiere mantenerse alejada de la televisión para que su hija pequeña, de siete años, no se vea envuelta ni señalada por polémicas de su pasado. Ha podido regresar a televisión, pero lo ha rechazado para no remover el pasado. Sin embargo, no cierra del todo esa posibilidad para el futuro porque, a su juicio, "todo se puede escuchar y todo se puede hablar”.

Sus declaraciones a Mediaset han sido malinterepretadas por algunos medios, como La Nueva España, que ha deducido que Hormigos está pasando por una etpa complicada de su vida y que necesita dinero de forma "más o menos rápida". En ningún momento ha dicho tal cosa la extertuliana de Tele5 y de hecho parece que su vida transcurre ahora de forma tranquila, sin apreturas económicas, centrada en sus hijos y muy ilusionada con la posibilidad de volver al ejercicio de su profesión como maestra.

