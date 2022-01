Como todos los años, la revista Forbes elabora diferentes listas con los profesionales más destacados y reconocidos en sus respectivas ocupaciones. En esta ocasión, se trata de los profesionales sanitarios reconocidos a nivel nacional e internacional por la excelencia en al desarrollo de su actividad asistencial, clínica, investigadora, divulgadora y docente.

Un listado, según la prestigiosa publicación, conformado en base a la opinión de periodistas del sector sanitario y teniendo en cuenta la presencia en medios, reconocimientos, ocupación de puestos de relevancia y aportaciones realizadas en el ámbito de la asistencia, la investigación y la docencia por parte de los profesionales médicos que ejercen en centros hospitalarios españoles.

Entre la lista de los 100 profesionales más destacados figuran dos que desarrollan su actividad en centros de Castilla-La Mancha. Se trata de los doctores Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo (cirugía cardiaca) que ejerce en el hospital Quirón Salud, de Albacete, y el Doctor Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa (neurocirugía), en el Virgen de la Salud, de Toledo.

Biografías

Doctor Gonzalo Aldámiz-Echevarría del Castillo

Con más de 6.000 cirugías cardíacas mayores a sus espaldas, es jefe de Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital Quirónsalud Albacete, además de coordinar el servicio de Cirugía Cardíaca en los hospitales universitarios madrileños Fundación Jiménez Díaz, Rey Juan Carlos, Infanta Elena y Hospital General de Villalba. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina del País Vasco, realizó la residencia en Cirugía Cardiovascular en la Fundación Jiménez Díaz y es Fellow of The European Board of Thoracic and Cardiovascular Sugery. Con anterioridad ha ejercido como cirujano adjunto en la Unidad de Cirugía Cardíaca del Hospital del Meixoeiro en Vigo; Facultativo Especialista de Área en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Cruces de Baracaldo.

Doctor Francisco González-Llanos Fernández de la Mesa

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Es el jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, ejerce en el Hospital Quirónsalud Sur Alcorcón, en Hospital Vithas Nuestra Señora de América de Madrid y en Hospital MD Anderson Cáncer Center Madrid. Compagina su labor con la docencia en la Universidad Europea de Madrid y como Profesor en Annual FEN Sapporo Live Microneurosurgery Course in Cerebrovascular and Skull Base Surgery en Teishinkai Hospital en Sapporo, en Japón. Pertenece a la Sociedad Española de Neurocirugía (SENEC), el Grupo Nacional de Investigación en Enfermedades Cerebrovasculares de la SENEC, la Dandy Neuro- surgical Society de St. Louis, Missouri, en Estados Unidos, y el Congress of Neurological Surgeons (CNS), entre otras.

