"Te sientes culpable por la brutal violación que has sufrido. Tú, que estás empezando a vivir, con tus preciosos 16 años. Estás empezando a salir, a sentirte mujer, a relacionarte con personas nuevas, a divertirte y disfrutar de tu juventud. De día y de noche. Y deberías poder hacerlo en LIBERTAD". Así empieza la carta abierta que ha dirigido la consejera de Igualdad y Portavoz del Gobierno de CLM, Blanca Fernández, a la niña que fue brutalmente violada el pasado fin de semana en Igualada.

Una forma de referirse a este luctuoso suceso muy distinta a como lo ha hecho la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha despachado el asunto con un breve comentario en redes sociales que ha sido objeto de todo tipo de críticas por parte de los internautas. Montero, tras recibir numerosos reproches por su silencio ante la brutal agresión, decidió pronunciarse al respecto. Y lo ha hecho con un simple tuit.

“A la mujer de 16 años a quien han violado en Igualada: tienes todo nuestro apoyo. Esperamos su pronta recuperación con el acompañamiento y la reparación necesaria. Que la calle, la noche y la fiesta también sean nuestras”. Eso era todo lo que tenía que decir la controvertida ministra. La lluvia de críticas no se ha hecho esperar. Y no es para menos.

Entre otras cosas le han recordado que no es una mujer sino una niña de 16 años. También han lamentado su falta de empatía con la víctima y de compromiso contra una salvajada como esta. Tal como ha recogido La Razón, uno de los internautas manifestaba: “Qué falta de sensibilidad, empatía y compromiso. No es una mujer, es una adolescente a la que han arruinado la vida. Por tus palabras parece algo leve, tiene desgarros vaginales y anales y fue abandonada en un descampado. Deberías pedir la más dura condena para esos animales”.

Asimismo, han criticado sus alusiones a la calle, a la noche y a la fiesta. “¿De verdad lo que se te ocurre es acabar hablando de fiestas? ¿Estás entrando en el discurso de dar explicaciones porque la niña volvía de fiesta? De quien no tiene que ser la calle ni el mundo, ni de día ni de noche, es de los violadores”.

Radicalmente distinta ha sido la reacción de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, que ha firmado una carta abierta en la que condena con toda firmeza la agresión a esta "querida niña" que está "empezando a vivir, con tus preciosos 16 años". Le dice que ha sido víctima "de un terrible crimen que casi se lleva tu vida por delante. Un acto cruel, execrable, abyecto y profundamente machista, de un machismo enfermizo".

Por su interés, ofrecemos íntegra la carta de Blanca Fernández:

El hecho de que te sientas culpable es una demostración de la sociedad en la que vivimos. Es una demostración de que el pensamiento machista impregna nuestras vidas.

Querida niña:

Tú no has sido culpable de nada. Quienes te han agredido y violentado son unos indecentes criminales, no hay excusas.

Ni tu falda, ni tus pantalones, ni tu escote o su ausencia. Ni tu mirada, ni tu sonrisa, ni tu manera de bailar ni tus ganas de vivir son culpables de nada.

Tú has sido víctima de un terrible crimen que casi se lleva tu vida por delante. Un acto cruel, execrable, abyecto y profundamente machista, de un machismo enfermizo.

Ellos, tus atacantes, son los criminales, los violadores y, por ello, merecen pagar.

Tú tienes derecho a volar libre, tienes el derecho a ser respetada de la misma manera que estás obligada a respetar. Y tienes derecho a recuperarte de tus heridas, las físicas y las emocionales (de más difícil curación), y la sociedad la obligación de apoyarte, quererte y estar a tu lado.

Así lo veo yo, así lo vemos la inmensa mayoría de la sociedad.

Por ti. Por todas.

Ni una más".

