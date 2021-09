La periodista guadalajareña Lorena García ha vuelto a ponerse temporalmente al frente de Espejo Público en Antena 3 mientras Susanna Griso permanece en La Palma siguiendo la evolución del volcán Cumbre Vieja.

En el programa de este martes se ha visto sorprendida por la intervención de un hostelero de La Palma al que ha tenido que cortar la comunicación. Un momento realmente embarazoso. Dicho hostelero de la zona afectada por el volcán negaba el coronavirus, arremetía contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y acusaba a los medios de comunicación de "hacer terrorismo informativo".

Tras hablar del previsible impacto del volcán sobre el turismo, Fran Concepción, dueño de un albergue, decidió aportar su particular opinión "como ciudadano palmero". Justo cuando le estaban despidiendo tomó la palabra nuevamente: "Quería comentarles algo si me dejan un segundo, nada más", para comenzar a criticar la visita de Pedro Sánchez a la isla. "Ha dicho que va a colaborar en la labor de coordinación y extinción. Esto no es un incendio", exclamó.

"Me parece una vergüenza que quiera lavar su imagen después de la dictadura que nos viene implantando este año, que nos han cerrado anticonstitucionalmente, han dejado en la ruina cientos de miles de empresas en el país, nos han impuesto mascarillas, confinamientos, toques de queda ilegales...", continuó el hostelero.

Lorena García intentó reconducir la situación: "Son discursos distintos, se puede estar más o menos a favor de cómo se ha gestionado la pandemia, pero el virus existe y sigue matando a gente. Estamos en La Palma, pero, obviamente, el virus no se ha ido. Sigue habiendo gente muy enferma en los hospitales", matizó.

Entonces el hostelero, más enfurecido aún, se centró en los medios de comunicación. "También tienen parte de culpa por hacer terrorismo informativo... Todo el día metiendo miedo en el cuerpo", decía. "Al final, nos están quitando libertades y están arruinando la economía del país y jodiendo la salud de la gente".

Y ahí la periodista guadalajareña ya no aguantó más, volviendo a replicarle mientras cortaban la conexión al hostelero. "Fran, desde aquí, lo que queremos es exportar al mundo la imagen de lo que está ocurriendo en La Palma, trasladar nuestro cariño a los palmeros, a sus vecinos, a gente que lo está perdiendo todo, y ojalá, se solucione cuanto antes la situación".

