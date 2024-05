No solo conquistan la plaza madrileña los toreros que pisan su albero vestidos de luces, también los hay sin carnet profesional taurino, en traje de calle, zapatos de tafilete y sin necesidad de desmonterarse a cada paso, que su recorrido hasta el tendido de Las Ventas pisando el firme callejero resulta todo un clamor popular. ¿Quién es maestro tan admirado?, no miren en el escalafón taurino. El maestro, en este caso de la política, es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que este año ha triunfado dos tardes en la feria de San Isidro del coso madrileño y sin necesidad de anunciarse en los carteles junto a las figuras de postín.

El maestro (de la política) –ahí sí figura en lo más alto del escalafón en Castilla-La Mancha- se ha dado un baño de multitudes las dos tardes que ha acudido hasta Las Ventas para presenciar la actuación del torero toledano Tomás Rufo con sendos llenos de no hay billetes. Como hemos podido comprobar por las imágenes publicadas por EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, García-Page, en su recorrido hacia la plaza de toros madrileña, se ha dado un baño de multitudes a base de saludos, abrazos, besos y fotografías con los aficionados que para sí quisieran muchas figuras del toreo y entretenimiento de este país. Naturalmente, el paseíllo lo hacía en territorio amigo y no ante la sede del Ministerio de Cultura, enemigo declarado su ministro de la Fiesta Nacional y por extensión de quien se manifiesta tan significado protector que se crece al castigo.

Resulta la fiesta de los toros un movimiento social, económico y cultural en nuestro país que funciona con mucha aceptación y no se justifica en absoluto el feroz ataque del Gobierno central a la fiesta. Una arremetida que en ocasiones cuenta con la indolencia de algunas administraciones, que no es el caso de Castilla-La Mancha, cuya identificación con la tauromaquia sigue siendo muy explícita, incluso a pesar del furor del ministro Urtasun.

Mas no desviemos la atención de nuestro protagonista y cambiemos de tercio. Si no hubo ocasión de saludar al maestro (de la política) en Las Ventas, se tendrá la oportunidad de hacerlo el próximo 30 de junio en la capital regional. García-Page probablemente volverá a comparecer ante el respetable, pocas horas después de hacerlo igualmente en la procesión del jueves en Toledo. Ante semejante entusiasmo no sería extraño ver al maestro (de la política) recogiendo los aplausos de la afición, junto a los triunfadores de la tarde. Música, maestro (de la banda).