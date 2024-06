Hace algún tiempo, El Pasante calificaba en este mismo espacio al secretario de organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, como el "cesador de Escalona". Motivos tenía, pues al dirigente socialista es habitual verle con ávida rapidez y frecuencia, descargar su cartuchería verbal contra la oposición, generalmente del PP, exigiendo en sus refriegas la conclusión, dimisión o suspensión de cualquiera de sus miembros. Vamos, todo un Gary Cooper de la política regional, así le definía, aunque con protagonistas, métodos y escenarios bien distintos a los de aquel lejano oeste pleno de revólveres, duelos al sol, buenos y malos. En su lugar, igualmente incisivas, perspicaces arengas que Gutiérrez dispara en forma de certeros proyectiles verbales contra sus objetivos, un género que el de Escalona domina a la perfección.

Tan activo y diligente secretario no cesa en desenfundar cada día su particular colt dialéctico y soltar andanadas a mansalva contra la oposición cuando se presenta la ocasión. En este caso apuntando al presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, su blanco favorito, tras la celebración de las elecciones del pasado domingo. Tan contento por los resultados conseguidos en la región por su partido en los comicios al Parlamento Europeo, -diez puntos de diferencia por encima del PSOE- el de Almansa manifestaba ufano al día siguiente que se "abría la puerta" a un cambio de ciclo político en la región. No tardó el de Escalona en dar cumplida respuesta al "forastero", proclamando que el intrépido es un "lastre" para su formación. No en vano, sostiene Gutiérrez, el PP en Castilla-La Mancha solo pierde en los comicios cuando se presenta Núñez, un candidato que, tras repetir, sigue sin aportar valor añadido a la formación que representa.

Se prevé agitado el mercado de la predicción en Castilla-La Mancha a pesar de faltar tres años para la celebración de las próximas elecciones autonómicas. Sin Tezanos mediante, hoy parece claro el predominio del actual presidente de esta Comunidad sobre el resto de candidatos. Así lo acreditan las sucesivas encuestas que vamos conociendo y también la valoración que hacen de sus líderes los ciudadanos de esta tierra, aunque el ruido que acaba de desatar la exalcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, en torno a disputar el liderazgo del PSOE en Castilla-La Mancha a Emiliano García-Page ya ha superado la categoría de murmullo. La primera dirigente con mando en plaza que alza la voz para declarar que "nadie es imprescindible".

Pero no distraigamos el relato y volvamos a lo nuestro. El PP acaba de ganar las elecciones europeas, también lo hizo en las generales del pasado julio en España, pero ha vuelto a perder contra sus propias expectativas, más ambiciosas. Unas perspectivas que ahora también proclama Paco Núñez, anticipando un cambio de ciclo político que no termina de llegar a Castilla-La Mancha, ahora también con una nueva protagonista en escena.