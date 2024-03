Page ya tiene su "traidor", la inelegancia toledana del papa Francisco y el Garibaldi de Zocodover

Ya sabemos que al mundo nada le importa, pero a nosotros sí. Por ejemplo, la aprobación de la amnistía el otro día en el Congreso y el tufillo a traición del sanchismo que esa infamia desprende. Un fantasma recorre España y se llama Pedro Sánchez. Me malicio tal vez que la histórica noticia ha tenido cierto perfil bajo la pasada semana en los medios, no sé si sucumbiendo a la propaganda de Ferraz y la Moncloa, que lo empantanan todo y caemos en la trampa. Pero, en fin, puede que sólo sean cosas mías. El caso es que me dolió en el corazoncito esa mayoría absoluta en el Parlamento, especialmente los votos afirmativos de los castellano-manchegos que allí se perpetraron. Los que fueran, que no voy a echar la cuenta ni los nombres.

Es tristísimo. Seguro que esos pobres ni siquiera estaban de acuerdo con votar lo que votaron, que no fue otra cosa que ser menos que otros españoles, conceder privilegios a unos pocos y que la igualdad constitucional haya devenido en trampantojo. Dividir a España y ponerla más cerca del abismo: lo del reencuentro y la reconciliación ni Félix Bolaños se lo cree. Pero allá cada cual. Metidos en esta harina, yo opino igualito que Emiliano García-Page: aquí hay un traidor y a mí que me registren. La sombra de una traición traspasa el ruedo ibérico. El propio presidente de Castilla-La Mancha lo dijo alto y claro el pasado tres de noviembre con aquello del botifler que lanzó contra Sánchez y el fugado Puigdemont. Y esto es textual: “Uno u otro va a terminar siendo un botifler”. Agua clara, estas palabras no se las lleva el viento.

O sea, que cuatro meses y pico después ya podemos ponerle nombre y apellidos a la causa. Claro está. España entra en coma y nosotros nos enamoramos. Yo también pienso, y en esto sí coincido con Sánchez, que la legislatura va a ser larga, aunque una todavía cree en los milagros y quien sabe si la conjunción de las vascas, las catalanas y las europeas, alineadas como estrellas de la suerte en el cielo, pueden saltar el tablero por los aires y abrir un escenario nuevo en el que el sanchismo sólo sea historia para olvidar. No nos caerá esa breva ni está entre los futuribles, pero quien sabe si llamarán a Page un día para cruzar la M-30 y pasar la página de esta pesadilla cocinada en Waterloo: “Emiliano, calienta, que sales”.

Total, que las probabilidades de ver esa luz al final del túnel son tan escasitas que una mira al Papa Francisco en busca de una iluminación que, sin embargo, no termina de llegar. Bergoglio es un poco irreverente: ha llamado “hongos” a los curas toledanos contrarrevolucionarios que le desearon “ir al cielo cuanto antes” y a mí eso me ha parecido ciertamente inelegante, con lo rico y maravilloso que es el español hablado en argentino. Poco fino Francisco, como echándose inadecuadamente al barro, dicho sea con todo respeto al Sumo Pontífice, que también ha sido piadoso y ahí sí coincido más con él: “No es gente mala, es gente triste”. Como Sánchez. El caso es que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ya ha puesto a estos santones en su sitio y la micológica tertulia ha sido suspendida. Y que viva el Papa y Yolanda Díaz pueda visitarle por infinitas veces más.

Y termino con dos maravillosas noticias de artisteo toledano. Una: el gran Luis Martín, talaverano de postín y admirado líder de los genialmente eternos Lobos Negros, acaba de ser nombrado académico (¡toma ya, qué tío) de la Academia de la Música Española, que debe ser un nombramiento muy importante. Así que enhorabuena y a disfrutar. Y dos: el cantautor toledano Carlos Ávila se ha hecho socio de Pablo Iglesias en el bar “sólo para rojos” que han montado en Lavapiés con el bonito y revolucionario nombre de Taberna Garibaldi. No me digan que no es fascinante que el padre de Podemos monte un bar que lleve el cordón sanitario ya de serie y se reserve el derecho de admisión. Siempre ha habido clases, faltaría más. Tanto que el gran Javier Corbacho ha venido a rebautizar la tasca a su estilo y ha propuesto dos nombres alternativos impagables: Chef Guevara o Fidel Gastro. No me digan que no es fabuloso. Por favor, que abran otra en Zocodover.

La libertad era esto. Y la revolución también. Así que, además del Papa, que viva la princesa Leonor, que pasa estos días en la Academia de Infantería de Toledo completando su formación militar y es tan maja y tan guapa que no hay republicano sanchista que se le iguale, amén.