Los curas toledanos de YouTube alabaron a Franco como "cristiano ejemplar" y justificaron sus "ejecuciones"

Los sacerdotes de la Archidiócesis de Toledo a los que el arzobispo Francisco Cerro Chaves ha advertido con "medidas de corrección" después de afirmar entre risas durante una tertulia en YouTube que rezan para que el papa Francisco "vaya al cielo cuanto antes" dedicaron el 24 de febrero de 2022 un capítulo completo de su coloquio online semanal a loar a Francisco Franco y justificar sus "ejecuciones".

'Francisco Franco, cristiano ejemplar' fueron las palabras elegidas por los curas toledanos Francisco José Delgado, Gabriel Calvo Zarraute y Rodrigo Menéndez Piñar, además del estadounidense Roylan Recio, para titular aquella entrega de 'La Sacristía de La Vendée', autodenominada por sus organizadores como una "tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria". El programa todavía se encuentra disponible en la citada plataforma de vídeos.

Durante las más de dos horas de grabación, los halagos a Franco y la justificación de sus acciones son constantes. De hecho, el moderador de la tertulia ultracatólica, Francisco J. Delgado, advierte a los espectadores al inicio de la emisión que dirían cosas que "quizá a alguno no le gusten" y puedan "incluso considerarse ilegales". Solo unos meses después de aquella charla, en octubre de 2022, entraría en vigor la Ley de Memoria Democrática para sancionar a aquellos que enaltezcan públicamente el alzamiento militar y humillen a las víctimas del franquismo.

"Ya ven lo que nos importa a nosotros, que es más bien poco. La verdad está por encima de cualquier ley humana, que deja de ser ley cuando va en contra de la verdad", dijo Delgado en tono desafiante. En su cuenta de la red social 'X' ha publicado a lo largo de los últimos años varios 'tuits' profranquistas.

Gracias Caudillo de España y de la Cruzada, salvador de la Iglesia española, D. Francisco Franco. https://t.co/uFs7ZrN47F — Francisco J. Delgado (@PadreFJD) September 19, 2022

A lo largo de la emisión, Rodrigo Menéndez Piñar, que es nieto de Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, no solo presenta a Franco como un "cristiano ejemplar", sino que destaca sus "virtudes humanas de primera categoría", citando entre ellas su "valor", "entereza" y "capacidad táctica".

[Varios curas de Toledo desean entre risas que el papa Francisco "pueda ir al cielo cuanto antes"]

"No es para nada una especie de militar sádico, un obseso de algunos temas como algunas veces se le ha presentado, sino un hombre muy equilibrado, muy prudente, tendiendo siempre no al pacifismo, ni mucho menos, porque es un gran bélico, pero sí a ser promotor de la paz y del orden", añade el cura. "Nosotros no somos pacifistas", reconoce Delgado jocosamente en otro momento, a lo que Calvo Zarraute responde: "Dios nos libre".

Ejecuciones

Tanto es así que los tertulianos tampoco dudan en quitar hierro y presentar como tolerables a los miles de ejecuciones que se llevaron a cabo durante la guerra civil española y la posterior dictadura militar. "La represión de ningún modo fue extrajudicial y estuvo regida por los tribunales militares. Es verdad que se hicieron juicios sumarísimos en un alto porcentaje de ocasiones, pero es que se realizaban en medio de una guerra", argumenta el padre Gabriel Calvo, que en otro momento asegura que España ha tenido históricamente "la derecha más acomplejada, al menos hasta el surgimiento de Vox".

En la misma línea, mientras que varios espectadores del programa comentaban el programa a través de un chat en el que podían leerse expresiones como "Viva Franco", "Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios" o "A Franco lo deben hacer santo", Menéndez Piñar añade sobre la etapa franquista: "Hubo muchas ejecuciones judiciales, como Isabel la Católica ejecutó a mucha gente, o San Fernando, o San Luis".

Sin embargo, define las muertes provocadas por el bando republicano como "asesinatos promovidos de manera sistemática". "Otra cosa es la ejecución legal, porque sigue a un juicio", remata, aunque reconoce que dichos procesos judiciales se dieron "en unas circunstancias de guerra en las que posiblemente no se haría todo bien, pero es que es lógico".

Blanqueando la represión

El padre Francisco J. Delgado blanquea la represión ejercida por Franco a una parte de la sociedad española, entendiendo el sacerdote que lo que quiso hacer el dictador fue "poner orden y depurar responsabilidades serias". "Muy posiblemente el empeño fundamental fue el de la reconstrucción de la convivencia, el de la pacificación de España", añade este tertuliano, que en otro momento afirma: "Como si para ser un cristiano ejemplar tuvieras que ser un demócrata".

Sin embargo, el nieto de Blas Piñar defiende que el franquismo fue una "democracia orgánica", tal y como se declaró el propio movimiento. "Después de una revolución o una guerra, lo único que puede haber es una especie de dictadura en el sentido de que haya una unidad de poder grande para poder organizar mínimamente las cosas, pero desde que se empiezan a promulgarse las leyes fundamentales de lo que se ha venido llamando el franquismo deja de ser formalmente una dictadura", añade para apuntalar su argumentación. Este cura, durante el capítulo dedicado a Franco, recuerda que tuvo "el honor de celebrar el último funeral del 20-N antes de la exhumación del caudillo".

Ahora "los comunistas mandan"

Otro de los participantes en la autodenominada tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria, el estadounidense Roylan Recio, llega a plantear durante el debate que España podría necesitar actualmente un gobernante como "el generalísimo", al que dibuja como "un hombre de valores, de fe, que quería lo mejor para su país".

"Puede haber gente que lo critique, pero pienso que España puede que lo que necesite sea eso, ¿no? Alguien que marque el camino. ¿Ahora mismo qué vemos? Voy todos los años a España y la gente tiene esa mentalidad de ovejas. Ahora los comunistas mandan y hay que hacer lo que digan. Si hay que atacar a la Iglesia, vamos a atacarla. Si hay que usar tres máscaras, pues tres máscaras", dice el sacerdote norteamericano refiriéndose a las medidas de protección impuestas por el Gobierno español durante la pandemia de coronavirus.

Ante las informaciones difundidas respecto de los primeros minutos del programa “Tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria” de nuestro canal La Sacristía de La Vendée, del pasado 22 de febrero deseamos manifestar lo siguiente: — La Sacristía de La Vendée (@LSDLVdirecto) February 28, 2024

Todos estos sacerdotes, nada más viralizarse el vídeo en el que dicen entre risas rezar para que el papa Francisco, emitieron este miércoles un comunicado pidiendo disculpas, aunque aseguraron que lo hicieron "en tono de humor". El arzobispo de Toledo, sin embargo, reaccionó informando de que no descarta tomar "medidas de corrección" contra ellos, puesto que "no representan en modo alguno la línea de comunicación de esta Iglesia particular".

Sigue los temas que te interesan