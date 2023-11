69 razones para votar No a la investidura de Sánchez

Queridas/os compañeras/os:

Os adjunto sesenta y nueve razones para pediros que votéis NO en la sesión de investidura a la que concurre Pedro Sánchez.

Razón 1. Uno de los motivos por los que la Constitución de 1978 prohíbe el mandato imperativo es el de garantizar la voluntad y los derechos de vuestros electores: es decir, que permite expresamente que no obedezcáis a vuestros dirigentes del partido y que cada uno votéis lo que entendáis conveniente interpretando la representación que se os confiere. Comparto con vosotros que, por respeto hacia el pueblo, los de cada partido debemos de votar en bloque para así evitar que la conciencia de cada cual (o las presiones de alguien externo) sustituyan el programa pactado con la gente que nos apoya. Pero el caso que se os presenta es, precisamente, el que más justifica que los diputados tengamos la capacidad de votar distinto a las élites de los partidos, ejerciendo el control parlamentario que se nos encomienda. Si hace tres meses negábais la amnistía y ahora Sánchez la lleva en su programa, el único sentido posible de vuestro voto para proteger el muy reciente pacto con los electores es el NO. Hace falta ser muy retorcido o desconocedor de las leyes para acusarnos a los que os pedimos tal cosa de fomentar el transfuguismo y vuestra corrupción. Ambos calificativos en la España de hoy reflejan el engaño manifiesto al electorado que pretende vuestro líder.

Razón 2. Si no acierto en mis juicios y creéis de verdad que el pueblo os ha mandatado apoyar la amnistía o un mediador internacional para hablar entre españoles, se puede comprobar con unas elecciones el próximo 14 de enero. Tenéis la ocasión de callarnos la boca durante años. Yo sostengo que una amplísima mayoría de vuestros votantes, a los que según la Constitución también represento (y con orgullo, además), entienden la convivencia como respeto a la ley. ¡Quién sabe!, ¡Lo mismo ganáis!: el día que el Gobierno se arrodillaba ante ERC, un activista del barrio de Arganzuela me comunicaba que mucho más importante ahora mismo, para su parecer, es que los árboles a talar para el tema del Metro se queden como están. Y cuando vuestro partido desollaba las rodillas de millones de españoles frente a Puigdemont, una admirable celadora de mi hospital me informaba sobre lo innecesario de perseguir con saña a los palomos en las ciudades. Ciertos votantes siempre serán gente encantadora, dispuesta a sonreír en un puesto fronterizo en el que detenerse cuando pasen por Tarragona, gozando con un sello nuevo para su pasaporte.

Razón 3. A ver, que no quiero cansar a nadie. Si estas dos razones no os sirven por sí mismas, no os voy a aburrir con otras sesenta y siete. Si tenéis un especial interés por conocerlas me ofrezco a enviarlas por privado, una vez me perdonéis la hipoteca que arrastra mi vivienda habitual. Es justo pago por mi trabajo, entra dentro de lo constitucional más que todo lo de Junts junto, la contraté con un banco muy progresista, y resulta una bagatela comparada con lo que estáis comprometiendo en la investidura. Un abrazo para todos/as.

Enrique Belda. Catedrático de Derecho Constitucional y diputado del PP

