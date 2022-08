El incendio previsible

El pasado día 14 de agosto tuvo lugar el lanzamiento de los fuegos artificiales con motivo del inicio de las fiestas en honor a la Virgen del Sagrario, patrona de Toledo. Este hecho, que casi no hubiera sido noticia -por su habitualidad en estas fechas de feria- se ha convertido en una muestra más de la forma en la que algunos entienden la política municipal: la total ausencia de responsabilidad y de la mínima autocrítica.

Todos podemos deducir el origen del incendio y todos somos conocedores (amén de sufridores) del tórrido verano que estamos viviendo y de sus consecuencias sobre el estado de la vegetación a lo largo y ancho de la ciudad. Pero, a la vista de las manifestaciones y notas de prensa que ha publicado el equipo de gobierno de la ciudad sobre el particular (en las que no ven relación entre los fuegos artificiales y el incendio de la isla del río) me asaltaron varias dudas e interrogantes, destacando tres:

La primera es saber si los citados fuegos artificiales contaban con el preceptivo seguro de responsabilidad civil por la cantidad exigible en función del NEC (Contenido Neto Explosivo) previsto en la Ley 7/2011 de espectáculos públicos… Dando por supuesto que este requisito se cumplió, ¿se exigirá la reparación del daño asegurado?

La segunda es si existe alguna exoneración expresa de la prohibición de hacer fuego "…en las riberas, orillas de los ríos y arroyos y zonas húmedas así como las zonas de policía del dominio público hidráulico…(…)" (pues los fuegos artificiales no dejan de ser una vistosa manifestación del fuego en sí…), tal y como se establece en la Orden 16/5/2006 de la Consejería de Medioambiente y Desarrollo Rural de CLM, o si existe alguna medida de gracia para con nuestra ciudad por la que no tengamos que cumplir con lo previsto en el recientísimo Real Decreto Ley 15/2022 que, al modificar la Ley de Montes 43/2003, incluye en su artículo 48.6.e) la prohibición expresa de "La introducción y uso de material pirotécnico". Claro que igual les falta algún asesor que asesore… y desconocían este Real Decreto y su vigencia desde el 3 de agosto…

Y una tercera. ¿Por qué, pese a que el PLATEMUN (Plan de Emergencia Municipal de Toledo) establece su necesidad, sigue sin cubrirse el puesto de Director de Emergencias cuando este equipo de gobierno modificó la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) del Ayuntamiento esta misma legislatura para tal fin? Y dentro de ésta, ¿es que después de lo que hemos vivido en Toledo en los últimos años no creen necesario y urgente contar con ésa figura por la seguridad de la ciudad?

Los errores han de servir para aprender… Con esta frase se nos enseñaba a no desfallecer en el esfuerzo; a levantarnos cuando nos caemos; a corregir nuestros errores y aprender de y con ellos… Para poner esto en práctica es necesario querer aprender de manera permanente; ser consciente de que nadie lo sabe todo; y, sobre todo ello, tener un mínimo de humildad para reconocer cuándo nos equivocamos.

Decir, como ha hecho el equipo de gobierno, que se está investigando la causa del incendio, iniciado durante los fuegos artificiales, no sé si es una falta de respeto a los toledanos o es que, de verdad, alguien piensa en serio que el fuego lo pudo ocasionar bien una barbacoa de Bob Esponja -con sus amigos Arenita y Patricio- o bien algún buceador fluvial -enfundado en su neopreno- que tiró una colilla de puro habano tras hacerse unos largos de "cloaca". Cosas veredes, amigo Sancho. Cosas veredes.

El daño ecológico causado, con ser grave, no es nada si se compara con el daño en la imagen de la ciudad y en la credibilidad y competencia de este gobierno municipal que, como venimos comprobando ocasión tras ocasión, nunca es responsable de nada… La culpa siempre es de otros (de la mala suerte o de la oposición que no arrima el hombro…).

Pues miren, para que vean que la oposición no solo arrima el hombro sino que se preocupa por lo serio, por la ciudad y por los toledanos, les propongo que barajen la posibilidad de suspender los fuegos artificiales en aplicación de la prohibición establecida en el citado Real Decreto Ley 15/2022; o, en caso de que quieran volver a incumplir las leyes, al menos tengan la prevención de cambiar la ubicación a un lugar menos peligroso.

Pero mejor, cumplan la ley. Así no pondrán en riesgo innecesario a nuestros bomberos: no se lo merecen.

Pablo Corrales es concejal del PP en el Ayuntamiento de Toledo.