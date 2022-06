Educación vuelve a dar la espalda a los problemas que asolan la región

La consejera de Educación Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, realizó recientemente una vídeo entrevista en un encuentro digital en el programa La Cerca, en donde vuelve a dejar de lado los problemas educativos reales de nuestra región. Además de ello, mantuvo un encuentro con la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, donde vuelve a hablar de FP, nueva hoja de ruta del Partido Socialista para no dar explicaciones sobre la situación real de incertidumbre en la que están inmersos los centros educativos, a caballo entre el cierre de un curso escolar y la preparación del siguiente con muchas interrogantes abiertas, fruto de la ineficacia del ejecutivo regional.

Decepcionante resulta escuchar que una vez prometieron, allá por el 2020, una bajada de ratio a 20 alumnos en educación infantil y 22 en educación primaria; resulta que dos años después anuncia una reducción de ratios sólo en la etapa de educación infantil y concretamente para el curso que viene, en el primer nivel del segundo ciclo, de 22 alumnos.

Este cambio de opinión deja claro que el ejecutivo regional no tiene clara la hoja de ruta a seguir en una supuesta reducción de ratios, realizada más de cara a la galería mediática que no supondrá prácticamente la creación de nuevas unidades y sí la redistribución del alumnado entre centros, que una apuesta real por reducir el número de alumnos en las aulas, hablando a las claras de que esta no es su prioridad.

Desde el Partido Popular apostamos por una bajada real de ratio para toda la etapa de educación infantil y de manera progresiva en primaria, como uno de los elementos clave para la mejora de la calidad educativa de la región y para que, de una vez, el ejecutivo que preside Emiliano García-Page cumpla con sus propias promesas.

Una vez se publicaron los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, notamos una despreocupación total por parte de esta Consejería, pues estamos a la espera de la publicación de los Decretos Autonómicos, a puertas de un comienzo de curso donde entrará en vigor la “famosa” LOMLOE, y en donde los centros y las editoriales no pueden trabajar sobre un borrador sino sobre un documento real.

A este respecto la consejera declara que están en trámite administrativo, en periodo de exposición pública, y que han sido elaborados contando con la opinión de técnicos educativos, que no fueron otra cosa que “grupos de trabajo afines a la elevada carga ideológica de esta ley” y no salidos de la “chistera”, como si no supiéramos que esta ley nació sin el consenso necesario, que está abocada al fracaso, que impone un currículo ambiguo, incoherente, inadecuado, y que apuesta por reducir el fracaso escolar a base de “aprobados” con materias pendientes, dejando la cultura del esfuerzo de lado e importándole muy poco la calidad educativa y sí el adoctrinamiento.

Desde el Partido Popular apostamos por un pacto educativo real que no conduzca a la derogación sistemática de leyes educativas que no permiten avanzar en materia educativa ni al país ni a la región.

Decepciona oír a la consejera de Educación ensalzar la labor de los docentes, pero no la hemos oído hablar de mejoras de las condiciones sociales o laborales de los mismos, aspecto que consideramos imprescindible para poner el valor el trabajo diario que hacen por la educación en la región.

Sí hemos oído mejoras en un nuevo acuerdo de itinerancias, del que poco conocemos, y que fue modificado en un momento de necesidad y en un escenario de auténtica alarma económica en esta región, que vendrá a mejorar las condiciones del profesorado itinerante.

Tiempo ha tenido este ejecutivo para abordar el problema, desde el 2015, y lo hace precisamente ahora, quizás buscando votos en las urnas, y no por verdadera convicción. Desde el Partido Popular apostaremos por una mejora generalizada de las condiciones laborales de los docentes, desde la remuneración de determinadas funciones, hasta la reducción de horas lectivas al profesorado de primaria y secundaria, reduciendo burocracia y papeleo que sólo conducen al “hastío” del profesorado y equipos directivos.

En este sentido, la publicación de las nuevas Órdenes de Funcionamiento, junto con los nuevos Decretos, incrementarán de manera notable el tiempo a invertir en la actualización de gran cantidad de documentos, teniendo escasa dotación horaria para el desempeño de estas funciones.

Decepcionante es hablar de formación del profesorado y no oír hablar a la señora consejera del fracaso rotundo de la formación en competencia digital; una formación apresurada, sin dejar el tiempo necesario para abordar el aprendizaje, y sí exigiendo la inmediatez de una tarea para obtener un “apto”. La decepción, el sentir general del profesorado de no dejar el tiempo necesario para poder manejar herramientas digitales, de mucho trabajo individual sin una guía clara, de poco aprendizaje en algo imprescindible, han llenado de desencanto la formación; transformadores digitales y tutores que se marchan, otros que siguen prácticamente por obligación y responsabilidad con sus compañeros.

Todo fruto de la improvisación y falta de planificación. Aún no conocemos qué va a pasar con los planes digitales de los centros, elaborados este año y que han ocupado gran parte del trabajo de equipos directivos y coordinadores de formación; ¿Se tendrán que aprobar en claustro y Consejo Escolar?, ¿Serán incluidos en la PGA del curso 2022/23? Sin noticias después del trabajo realizado. Esta no es la formación que deseamos no.

Si la auténtica revolución en digitalización en los centros educativos consiste en una pizarra digital en cada aula, como ha declarado la consejera, denota la falta de conocimiento y distinción entre panel interactivo y pizarra digital; señora consejera, infórmese bien de lo que sus técnicos están instalando en los centros, y además le sugerimos que el profesorado debe ser formado en su utilización. Desde el Partido Popular apostamos por una auténtica formación centrada en la demanda del propio profesorado y no impuesta, marcando tiempos reales y en continuo diálogo con necesidades reales de la comunidad educativa.

Señora consejera, si la revolución educativa de la que usted habla tiene al frente de este ejecutivo al Partido Socialista, estamos abocados al fracaso. Esta región necesita un cambio, necesita al Partido Popular y a un presidente como Paco Núñez para ser lo que quiera ser en materia educativa, lo que quiera su gente, sus familias, su profesorado, sus alumnos, para hacer una política educativa centrada en nuestra región, desde el conocimiento y la demanda de quienes la conocen, pero sobre todo será diferente a lo que hoy tenemos, será una apuesta por la calidad, que nos hagan salir de esos números que indican que Castilla-La Mancha tiene uno de los índices más altos de fracaso y abandono escolar de España.

Beatriz Jiménez. Diputada nacional y Vicesecretaria de Participacion del PP-CLM

