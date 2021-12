Claro que ahora también hay buenos políticos, y cualquier tiempo pasado no fue mejor, fue otro tiempo distinto, con otros políticos y otros problemas, pero no machaquemos tanto de que no existen los buenos políticos hoy día, lo que ocurre es que a la España de antes, con los problemas de antes se han sumado unos problemas de muy difícil solución, y queremos que se solucionen con sólo soplar, porque cada cual creemos que tenemos la solución; si es así mal hacemos en no proponerla.

Por mucho que se le esté denostando, Pedro Sánchez es un buen político, aunque les pese a esas derechas, tres en una, salidas del mismo tronco y con los mismos criterios, por mucho que se quieran diferenciar, y ya me gustaría ver como se enfrentarían esos políticos, de antes, que algunos medios de comunicación, dicen y recalcan que eran muy buenos, y digo que como se enfrentarían a problemas tan serios como la pandemia, la Filomena, al volcán de la Palma, a los independentistas catalanes y a una oposición de derechas que está más en el insulto que en buscar soluciones, y todo esto aderezado con una inmensa mayoría de medios de comunicación totalmente volcados en una crítica descarnada y feroz, sin aportar nada positivo, y ya no digamos las redes sociales con sus bulos diarios difíciles de desmentir, y como en ellas se refugian todo tipo de personas que no tienen escrúpulos y están siempre en el insulto y en el odio, más que en ayudar y buscar soluciones.

En estos años de democracia, jamás España se ha enfrentado a problemas tan serios, y jamás la oposición ha sido tan beligerante y que no la importa si las instituciones salen dañadas, ahí está la renovación del Consejo General del Poder Judicial, si se dañan la instituciones, eso es lo de menos, lo que importa es que si a mi me beneficia lo demás sobra; que hay que decir desde el principio que el gobierno es ilegítimo, pues nada, vamos a seguir con la misma cantinela toda la legislatura, y así sucesivamente; contra Pedro Sánchez todo vale, y si de vez en cuando alguien de dentro de su propio partido le pone pegas, pues bien, vamos a azuzarlo a ver si se anima y sigue poniéndole piedras en el camino.

Recientemente hemos tenido dos crisis en España, y desde luego que esta última no se puede comparar a la primera, pues ha ido acompañada de muertes que han dañado mucho a las familias; hay que ver como se salió de la primera en la que los recortes estaban a la orden del día, y como se está llevando a cabo la salida de esta última, salvando empresas, trabajadores y a todos los colectivos necesitados, y se hace a pesar de políticos como Casado que un día si y otro también se preocupa de hablar mal del gobierno ante la Unión Europea, algo que más pronto que tarde le va a pasar factura; ya empieza a ser cuestionado en su mismo partido. Pero Sr. Casado, a pesar de su obstruccionismo ante la UE van a llegar a España los primeros diez mil millones de euros del fondo europeo; es de esperar que un patriota como se supone que es usted se alegrará.

Pedro Sánchez se ha convertido en el pin pan pun de cualquiera diciendo de él las cosas más aberrantes (recordemos que Felipe González y Zapatero también tuvieron lo suyo) bien sea político, medio de comunicación o gente de la calle corriente que se cree en el derecho de deteriorar lo que pueda la imagen del Presidente, y no nos damos cuenta de que es el Presidente del Gobierno legítimamente votado en las urnas, y que serán las urnas las que decidan, cuando corresponda, si sigue o no, esa es la democracia.

Si lo que se lleva es decir que no hay buenos políticos, pues será la moda, eso es como decir lo mismo de cualquier profesión, no tiene mucho sentido la afirmación, así lo entiendo y así lo digo, lo bueno siempre existe en cualquier momento de la historia, al igual que existe lo menos bueno y lo malo, y desde luego que a Pedro Sánchez le ha tocado un momento de la historia muy difícil, y ciertamente no tiene la suerte de la colaboración que se necesita.

En una democracia la crítica es lo más normal, se debe de hacer, y para eso está la oposición, el insulto sobra, pero también hay que saber parar y colaborar cuando los acontecimientos son tan graves que desborda todo lo humanamente previsible.

Pedro Sánchez está cambiando el rumbo de la historia, es un político de raza, valiente, de los que se necesitan en estos momentos, momentos en los que no hay que arrugarse, por mucho odio que se quiera verter sobre su persona, porque en realidad más que crítica, lo que se hace es insultarle y en muchas ocasiones están tan ciegos los que critican que son incapaces de reconocer el más mínimo avance, aunque España sea un país a la cabeza de la vacunación. ¡Así es España! No lo demos más vueltas.

