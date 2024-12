¿Puede al fin Talavera de la Reina confiar en el AVE?: Siete claves y algunas dudas de un proyecto que llega con el “no” al soterramiento

Han sido tantas, y tan prolongadas en el tiempo, las promesas políticas rotas e incumplidas que no se puede reprochar a los ciudadanos su enorme escepticismo sobre la llegada del AVE a Talavera de la Reina, un asunto convertido con los años en una leyenda urbana en la que casi nadie ha creído y que ha fomentado la tradicional decepción de toda una ciudad.

Todo cuesta tanto esfuerzo en Talavera, es tan difícil sacar adelante cualquier proyecto de fondo, que el AVE se ha instalado como una quimera en el imaginario de los talaveranos, y ahí sigue todavía. Desde los tiempos de Álvarez Cascos como ministro de Fomento, hasta nuestros días con Pedro Sánchez, han llovido tantas mentiras que Talavera sólo creerá en el AVE cuando sea realidad.

Sin embargo, algo parece estar cambiando después de tantos años y cuatro presidentes del Gobierno, y cabe suponer que el eterno carácter reivindicativo de los talaveranos puede ser uno de los grandes soportes de que la luz empiece a verse al final del túnel del AVE para Talavera. ¿Se puede ya confiar en la viabilidad real de este proyecto?

Todo apunta en una buena dirección, aunque el plan genera muchas dudas. La reunión que este lunes mantuvo el alcalde, José Julián Gregorio, con el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, a la que asistieron la delegada Milagros Tolón y el consejero Nacho Hernando, parece haber sido decisiva para desbloquear este proyecto, aunque, como siempre, habrá que verlo para creerlo.

Han sido años de espera y el Gobierno de Sánchez ha mantenido el proyecto congelado demasiado tiempo. Estas son las claves de un encuentro que ha despertado muchas expectativas y que, pese a la negra sombra del “no” al soterramiento, abre un camino de ilusión con incertidumbres para Talavera, aunque habrá que seguir batallando en varios frentes:

- Año 2030. Es la fecha por todos deseada y el gran objetivo a conseguir. El Ministerio de Óscar Puente sólo esta comprometido verbalmente, como se evidenció en la reunión, de manera que la vigilancia desde Talavera no puede bajar la guardia. La nota oficial del Ministerio no habla de fechas y, por tanto, no se compromete, en firme, pero el alcalde, José Julián Gregorio, sí mantiene esa presión e insiste sobre la importancia de que en seis años el AVE este funcionando. El ministro Puente adquirió el compromiso del 2030 a raíz de una pregunta de la senadora talaverana Carmen Riolobos en la Cámara Alta. Es importante, en este sentido, exigir al Gobierno un calendario de proyectos, obras y entrada en funcionamiento, tal como contempla el Reglamento de la Unión Europea.

- Ampliación de la estación y remodelación de todo el diseño urbano. La propuesta que el Ministerio de Transportes ha puesto sobre la mesa incluye una “gran ampliación” de la actual estación del tren y un diseño urbanístico de grandes avenidas, aparcamientos y zonas verdes, junto al tren circulando en superficie. La propuesta genera una gran duda: la posibilidad de que los subterráneos que se prevén junto al edificio de la estación, con el tren circulando por arriba en un desarrollo urbanístico de dos kilómetros, puedan convertirse en puntos oscuros que terminen deteriorando esa zona de la ciudad, lo que nos lleva a la siguiente clave: el soterramiento.

- Soterramiento, muro y herida urbana. El Ministerio ha descartado ya el soterramiento de las vías del AVE, pese a la insistencia del Ayuntamiento en la necesidad de evitar la herida que ese “muro” supondría para Talavera. Parece que tocará seguir batallando por el soterramiento del tren y no darse por vencidos en un proyecto que, tal como lo prevé el departamento de Óscar Puente, se queda corto y es insuficiente, según reclaman también colectivos locales. Fuentes del PP creen “muy importante” mantener esta presión. El Ministerio dice que su propuesta “evitará el muro”, pero habrá que analizarlo bien, y el Ayuntamiento quiere, en todo caso, que se eliminen los puentes de las carreteras de Segurilla y San Román y se sustituyan por avenidas ajardinadas. Si otras ciudades han conseguido el soterramiento, ¿por qué no Talavera?

- Mesa técnica y concurso de ideas. “Será un gran proyecto”, afirma el Ministerio, acorde “con las necesidades de la ciudad”. Todo el plan a ejecutar será objeto de estudio en una “mesa técnica” que han acordado crear conjuntamente el Ministerio y el Ayuntamiento. En el caso de la estación, se lanzará un concurso de ideas y el alcalde ha pedido que el pliego de condiciones integre la instalación de murales cerámicos que decoren la futura estación. El papel del Ayuntamiento será clave para mejorar el proyecto todo lo posible.

- Lanzaderas de 55 minutos. El proyecto incluye trenes lanzadera del AVE con un recorrido directo Talavera-Madrid en 55 minutos, además de otros trenes Talavera-Toledo-Madrid en una hora y dos minutos. El término “lanzadera del AVE” lo utiliza el Ayuntamiento para estos trenes, pero el Ministerio usa un lenguaje más críptico o eufemístico y los define como “cercanías de alta velocidad”, un concepto nuevo que ha despertado suspicacias sobre el tipo de tren que realmente prevé el proyecto.

- Los tramos pendientes. El trazado Madrid-Oropesa-Talayuela, cuyo estudio informativo se aprobó en 2020, va a ser sustituido por dos estudios de subtramo con el fin de agilizar el proceso e intentar llegar con todo finalizado a 2030. Estos dos subtramos son Toledo-Talavera y Talavera-Oropesa-Talayuela, este último enviado ya al Ministerio de Transición Ecológica para la declaración de impacto ambiental. Las obras se fijaron en su día para iniciarse en 2027, pero ya se verá. Otra gran duda.

- La obra más importante de Talavera en el siglo XXI. La llegada del AVE, tan esperada para la ciudad, es el proyecto más importante para Talavera en lo que va de siglo XXI y, por tanto, no debe terminar siendo una nueva decepción para la ciudad. Y más aún teniendo en cuenta que se enmarca en el trazado Madrid-Lisboa. Hay que cuidar el proyecto al máximo y resolver todas las dudas que la propuesta del Ministerio plantea, fundamentalmente el soterramiento, el diseño urbano en torno a la nueva estación, el significado del ambiguo término “cercanías de alta velocidad” y la fecha “tope” de 2030, que debe ser inamovible.

Propuesta del Ministerio de Transportes.