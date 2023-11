Paco Núñez se estrena en la red social TikTok y lanza la primera advertencia a sus seguidores

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, acaba de estrenarse esta misma semana en la popularísima red social TikTok, en la que no estaba presente hasta ahora, con el objetivo de difundir su día a día como líder regional de los populares y jefe de la oposición en las Cortes autonómicas.

Núñez se ha presentado este miércoles con un vídeo en el que se compromete a recoger las propuestas de los seguidores y militantes del PP e informar de su actividad y la de su partido en defensa de Castilla-La Mancha y España.

Esta conocida red social de vídeos, seguida por muchos millones de personas en el mundo, es una gran plataforma de comunicación y difusión de contenidos a través de internet, y todos los políticos quieren estar en ella para trasladar sus mensajes de forma directa.

Núñez explica en su estreno la importancia de estar en esta red social para los políticos que miran "de tú a tú" a los ciudadanos en defensa de "lo que más nos importa, los castellano-manchegos y los españoles".

Eso sí, en este primer vídeo Paco Núñez ya sienta una base de su relación con la militancia y seguidores: no piensa bailar, pese a que es la actividad de moda en TikTok. "Os advierto, no esperéis que baile porque se me da realmente mal", afirma el presidente del PP castellano-manchego. Pues eso.

