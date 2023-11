El presidente del PP de Castilla-La Mancha y jefe de la oposición regional, Paco Núñez, ha enviado este jueves una carta abierta al presidente socialista de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, en la que le pide "encarecidamente" que frene el "enorme despropósito" que Pedro Sánchez se dispone a aprobar en España a cambio de su investidura, en referencia a la ley de amnistía y otras concesiones que el secretario general del PSOE ha negociado con los separatistas.

"Una auténtica traición a España", escribe el líder del PP, en una carta que es una firme apelación al presidente castellano-manchego y a su "coherencia" con la postura crítica que viene manteniendo en torno a la amnistía.

En un tono de insistente reclamación, casi de ruego, Núñez apela al "deber" de Page y su amor por España para frenar a Sánchez y que pida a los diputados de Castilla-La Mancha en el Congreso que voten en contra de lo que califica como un "pacto contra natura", el que, desde su punto de vista, se dispone a formalizar Sánchez con los partidos independentistas para mantenerse en el poder.

Traición a España

Destaca este párrafo contundente en la misiva de Núñez: "Los castellano manchegos y los españoles te pedimos que conmines a los tuyos, a los diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso, a que voten en contra de una auténtica traición a España".

"Es tú deber" y "sólo tú puedes hacerlo" son algunas de las apelaciones de Núñez al presidente de Castilla-La Mancha, en una misiva en la que le dice a Page que ante una situación tan grave como la que atraviesa España no puede quedarse parado y no hacer nada. "Ha llegado el momento; la situación no aguanta más", afirma Núñez.

Esta carta de Núñez, que reproducimos íntegramente a continuación, se hace pública después del Comité Federal del PSOE del pasado sábado en el que Page fue casi la única voz discordante y cuando el presidente castellano-manchego lleva muchos meses criticando de forma abierta y sostenida la negociación de Sánchez con los que quieren romper España.

