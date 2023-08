La foto de juventud con la que el alcalde de Toledo responde a quienes "hacen el ridículo"

El runrún de un posible cierre del Círculo de Arte de Toledo, la sala cultural de exposiciones, conciertos y ocio nocturno que desde hace dos décadas funciona en la desacralizada iglesia de San Vicente, ha corrido como la pólvora por la ciudad durante los últimos días.

Un rumor que tenía como base unas declaraciones realizadas el pasado jueves por el portavoz del equipo municipal de Gobierno, Juan Alcalde, informando en rueda de prensa de que el Ayuntamiento -propietario del inmueble- había desestimado la prórroga del contrato de cesión a los actuales gestores del Círculo de Arte para analizar a fondo el estado del inmueble, que es Bien de Interés Cultural, y si se estaban cumpliendo las cláusulas de la licitación.

Tal y como contó este periódico, tanto la oposición como los propios gestores del Círculo de Arte, una asociación presidida por el artista y exdirigente de Podemos en Castilla-La Mancha Fernando Barredo, acusaron a PP y Vox de querer acabar con el espacio cultural por razones ideológicas, aunque el teniente de Alcaldía y concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, aclaró que el contrato se había prorrogado durante un año para que todo siguiese funcionando como hasta ahora mientras se analiza a fondo la situación.

El revuelo ha sido tal que el propio alcalde de la ciudad, el 'popular' Carlos Velázquez, ha tenido que salir al paso y ha publicado en las redes sociales una foto de su juventud tocando la guitarra y cantando en el escenario del Círculo de Arte junto a un grupo de música del que formaba parte durante su etapa universitaria.

"El Círculo de Arte en la iglesia de San Vicente es un espacio cultural municipal muy querido en Toledo. Allí estudié, cuando todavía estaba cedido a la Universidad, primero de Derecho. Allí he participado como espectador en numerosas exposiciones y conciertos, he pasado las mejores horas de mi juventud disfrutando de buena música y mejor compañía y he tenido hasta la oportunidad de poder actuar con mi grupo de música ante un Círculo de Arte abarrotado… Y ahora, ¿algunos dicen que lo queremos cerrar? Qué manera tan artística de hacer el ridículo", ha escrito Velázquez junto a la imagen.