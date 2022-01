El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha inaugurado el estand de la región en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que ha arrancado este miércoles en Madrid y permanecerá abierta hasta el próximo domingo. Page, en un satand abarrotado de gente, ha augurando un año 2022 "estupendo" y 2023 "esplendoroso" para el turismo de Castilla-La Macha, conm una inversión récord de 100 millones de euros para potenciar la llegada de visitantes a la región.

La Feria se ha abierto en el pabellón de Castilla-La Mancha con el día dedicado a Ciudad Real. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, ha destacado el plan de hospederías y la red de autocaravanas como puntos fuerte de la presencia de la provincia en Fitur.

Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, responsable también del área de Turismo, ha explicado que el estand de Castilla-La Mancha recrea este año una cepa, recogiendo "la propuesta al sector de marcar la edición con la gastronomía y el enoturismo". En ese sentido, ha destacado la "fuerte apuesta por las rutas del vino de Castilla-La Mancha".

La jornada se ha celebrado con éxito en el pabellón castellano-manchego y algunos expertos han destacado la calidad y el esfuerzo que se ha empleado en la realización del stand, situado en un punto privilegiado del pabellón número 7 de Ifema.

Pero ha habido alguien que no ha podido disfrutar de este éxito, pese a ser una de las artífices del mismo. Se trata de la directora general de Turismo y Artesanía, Isabel Fernández Samper, que no ha podido viajar a Madrid por encontrarse en cuarentena en su casa de Toledo por contagio de Covid, que también ha afectado a su hija. La directora general no ha podido festejar la vuelta de Fitur tras el paréntesis del año pasado por culpa de la pandemia. Se la ha echado de menos, pero seguro que desde el confinamiento y la distancia ha seguido trabajando para que todo salga bien en el stand de Castilla-La Mancha.

