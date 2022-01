Alexis Bautista

El 2021 ha sido un año para tatuar en la vida de Alexis Bautista, más conocido como Alexis Crypto. Con solo 21 años, este joven, natural de la localidad conquense de Valverde del Júcar, ha entrado en la lista de los 25 españoles más influyentes de internet y lo ha hecho gracias a su proyecto de emprendimiento en un sector que es, aún, una novedad: el de las criptomonedas.

La relación de Alexis con el blockchain no es algo reciente, sino que comenzó cuando solo tenía 11 años. En ese momento, el joven decidió empezar a investigar y formarse. Con el tiempo, comenzó a compartir parte de esa formación a través de su perfil de Instagram (@alexis_crypto) y su canal de YouTube.

Al ver que el interés de la gente era cada vez mayor, el pasado mes de marzo, Alexis creó Conquer Crypto, un proyecto de emprendimiento centrado en la investigación, el análisis y la formación en criptomonedas. Este proyecto es, en estos momentos, la mayor escuela de su sector a nivel nacional, lo que convierte a este joven castellano- manchego en toda una referencia de la inversión digital.

“Creo que hay un miedo generalizado a las criptomonedas, al bitcoin y a la tecnología blockchain en general” explica Alexis, “y ese miedo, sobre todo, viene por la falta de información. Por eso he querido que la formación sea el centro de mi proyecto”, añade.

Conquer Crypto

Conquer Crypto no es el primer proyecto de emprendimiento de Alexis Bautista, “Tuve un ecommerce, un negocio de asesoría de fitness online, otras academias… he tenido muchas cosas, pero todas fueron un fracaso. Pero este año ha sido la primera vez que uno de mis proyectos empezó a crecer”, señala el joven. Ese crecimiento, reconoce, ha sido una sorpresa para él. “Podía prever la subida del bitcoin pero con el emprendimiento no se sabe. El 90% de las empresas fracasan”, asegura.

Para este joven conquense, el éxito de su proyecto se debe, sobre todo, a que el trabajo ha sido y sigue siendo su prioridad. “Lo que he hecho ha sido aprovechar muy bien el tiempo. Tengo 21 años, pero llevo sin salir de fiesta desde los 18 y en 2021 me habré tomado uno o dos días libres. Cualquiera que me conoce sabe que estoy todo el día trabajando, todo el día estudiando, todo el día formándome, todo el día viendo el mercado… en resumen, todo el día enfocado en conseguir lo que quiero”, afirma.

Gracias a ese tesón, Alexis ha conseguido convertirse en una referencia de su sector y ha sido elegido como uno de los 25 españoles más influyentes de internet por Merca2, medio de referencia en información económica y empresarial.

Este reconocimiento que premia, no solo su trabajo, sino también su carácter visionario. “Actualmente las criptomonedas y la tecnología blockchain se encuentran en una fase muy similar a la que se encontraba el internet en el año 97. Eso significa que en las próximas décadas va a experimentar un crecimiento brutal y ahí está la clave, no en invertir cuando todo el mundo lo está haciendo, sino en invertir ahora en aquello en lo que todo el mundo invertirá dentro de 10 años”, explica.

