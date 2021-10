Los asistentes a la Convención nacional del PP salieron entusiasmados de la plaza de toros de Valencia por la inyección de moral que recibieron, porque palparon la unidad del partido y porque se han sentido convencidos de que Pablo Casado puede ser el próximo presidente del Gobierno.

Es natural que se alegren cuando piensan ya en clave de ganadores, pero las generales serán dentro de dos años y es mucho tiempo para creer que está todo decidido. En cualquier caso, lo de Valencia es un buen comienzo de esta nueva etapa que parecen haber inaugurado los "populares" reuniéndose en un cónclave multitudinario y muy mediático que, como en épocas anteriores, ha tenido en la capital valenciana su talismán y punto de arranque.

Allí han acudido casi quinientos castellano-manchegos del PP, muchos de ellos dirigentes y cargos institucionales encabezados por su presidente, Paco Núñez, que ha aprovechado para estar en el meollo de la celebración y para retratarse con las figuras más destacadas de la formación, léase Pablo Casado, Teodoro García Egea e Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo esta última. Con ella hizo el paseíllo, mientras la aclamaban, por el callejón de la plaza de toros.

También fotografió Paco Núñez con su gente de Castilla-La Mancha, aunque no con todos. Hubo algunos que por despiste, porque no se enteraron o porque no les apeteció, no posaron con sus compañeros de la región. No faltaron los cinco presidentes provinciales del partido. Especialmente llamativa fue la ausencia en la instantánea de dos o tres diputados nacionales muy conocidos y claramente distanciados de Paco Núñez.

Fueron los mismos que no asistieron a la cena que en la noche del sábado celebró la delegación castellano-manchega en un restaurante valenciano, con una mesa principal en la que además de Núñez estaban cuatro de los cinco presidentes provinciales, Agustín Conde, Lola Merino, Ana Guarinos y Antonio Serrano. Fue una velada distendida y muy animada en la que llegaron a corearle a Paco Núñez aquello de "¡Presidente, presidente...!".

Nada más terminar la Convención, el líder castellano-manchego del PP se ha encerrado a cal y canto para preparar una convocatoria menos festiva pero de gran importancia para él, para el partido, para los militantes y para los votantes a los que representa: el Debate del Estado de la Región. No es que se juegue mucho en ello porque el protagonismo de este tipo de debates parlamentarios está reservado casi en exclusiva al presidente del Gobierno regional, pero sí es obligado que el jefe de la oposición esté a la altura de las circunstancias. En su entorno se muestran convencidos de que superará el trámite sin ninguna dificultad, animado entre otras cosas por el entusiasmo producido por la Convención Nacional de su partido.

Fruto de la Convención son las fotos que ofrecemos a continuación, algunas de ellas muy significativas:

