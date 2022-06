Entrevista con José Luis Garci

A estas alturas nadie va a descubrir a José Luis Garci (Madrid, 1944) un cinéfilo que comenzó escribiendo películas y que se convirtió en el primer director español en ganar un Oscar con Volver a empezar. Después de él vino casi todo de lo que hoy es el cine español y hoy sigue en la brecha con lo que siempre ha hecho: escribir, hacer programas de cine en radio y televisión, promover editoriales, revistas y cualquier cosa que tenga que ver con el cine. Es uno de esas personas de las que nunca se cansa uno de leer o de oírle hablar. Delante de una película siempre tendrá un dato, un comentario, una lectura nueva.

Garci es un gran narrador de historias que nos ha ido contando su vida a lo largo de las muchas entrevistas que le han hecho. Aquí nos presenta once entrevistas realizadas entre los años 1978 y 2010 en las que desfilan los temas que siempre han llenado su vida y su obra: el Madrid de los cincuenta y sesenta, el Gijón y la Asturias de sus padres, la radio, el boxeo, los cine-club, el fútbol, el ciclismo, en fin, la vida y real y la ficción que desfilan por estas páginas como siempre que Garci toma la palabra.

Son once entrevistas publicadas en periódicos como ABC, revistas como Cinemanía o libros de cine, realizadas por periodistas, escritores, críticos y gentes del cine como Juan Hernández Les y Juan Gato, E. Rodríguez Marchante, Jorge García, Cayetana Guillén Cuervo, Juan Manuel de Prada, David Gistau, Antonio Astorga, Juan Sardá, Miriam Carmona, Pedro Simón y Juan Osses, rematadas por una autoentrevista calificada irónicamente como no autorizada. Los títulos de algunas de ellas le resultarán familiares a poco que se sea mínimamente conocedor del mundo de Garci: Asignatura pendiente, La mirada de Ford, Garci, Rat Pack, Gabardina y sombreo, Alí y no Marcuse, Un cinéfilo que hace películas, Independiente militante o Etapas reinas.

Siempre brillante, cuando se le pide definir el amor se descuelga con esta definición: “Es la mejor droga que conozco para evadirse de todo esto y entrar en una dimensión más excitante, vital y alegre. Si se vendiera el amor en pastillas, la heroína, el crack y todas esas mierdas acabarían ocupando el puesto de los cigarrillos de anís o las pipas de mentol.”

Y está claro cuando tiene que elegir: “Estoy a favor de pocas cosas, pero esas las tengo bastante claras: la libertad, la tolerancia, la responsabilidad, el amor, el humor, la felicidad. Y estoy en contra de lo sectario, de la represión, el racismo, la violencia y los pelmazos.”

Seguro que nadie pasará un mal rato descubriendo el mundo de Garci.

El libro se remata con unas completas bibliografías y filmografías hasta el momento de la edición que afortunadamente para los lectores siguen abiertas y creciendo cada día. Garci no para y uno se lo agradece.

José Luis Garci. Garci. Entrevistas. Edición, bibliografía, notas y filmografía de Marisa Gutiérrez. Selección de fotografías por Enrique Alegrete. Notorious Ediciones, 2010. 287 páginas. 17,95€.

Sigue los temas que te interesan