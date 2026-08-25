Un medio rural con futuro se construye sumando: agricultura, ganadería y diversificación económica

El futuro del medio rural de Castilla-La Mancha nos necesita a todos. Agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas agroalimentarias, emprendedores, asociaciones, Grupos de Desarrollo Rural y administraciones compartimos una misma preocupación y un mismo objetivo: que nuestros pueblos sigan teniendo actividad, oportunidades y calidad de vida.

Como presidente de RECAMDER, la Red que aglutina a los 29 Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, considero que la mejor manera de avanzar es sumar esfuerzos y poner en valor todas aquellas políticas e iniciativas que contribuyen a fortalecer nuestros territorios rurales.

La agricultura y la ganadería son pilares fundamentales de nuestro medio rural y deben contar con las condiciones necesarias para ser actividades productivas, rentables y con futuro. Pero también debemos reconocer que el medio rural engloba muchos otros sectores y realidades que merecen ser apoyados y tenidos en cuenta.

Por eso, la defensa del medio rural no debe plantearse desde la confrontación entre unas políticas y otras, sino desde la suma de todas aquellas actuaciones que contribuyen a construir pueblos vivos, con oportunidades y con futuro.

Desde RECAMDER y desde los Grupos de Desarrollo Rural entendemos a los agricultores y ganaderos y compartimos sus justas reivindicaciones. Pero también es fundamental que todos, incluidos agricultores y ganaderos, seamos capaces de entender y valorar a todas las personas que viven y trabajan en nuestros pueblos: comerciantes, autónomos, profesionales, empresarios, emprendedores y quienes ponen en marcha negocios y servicios que generan empleo y permiten que nuestros municipios sigan teniendo vida.

Todos formamos parte de una misma realidad. Enfrentándonos, el gran perjudicado será el medio rural, y eso es algo que no podemos permitir quienes defendemos y amamos nuestros pueblos.

La PAC también es apostar por el medio rural. Un buen ejemplo es la II Vuelta Ciclista Castilla-La Mancha LEADER, una iniciativa de cooperación entre los Grupos de Desarrollo Rural que va mucho más allá de la dimensión estrictamente deportiva y que contribuye a desterrar viejos estereotipos.

La prueba ha permitido recorrer y dar a conocer numerosos municipios de Castilla-La Mancha, poniendo en valor sus paisajes, patrimonio, cultura, gastronomía y recursos turísticos. Es una herramienta de promoción territorial y cooperación que ayuda a proyectar nuestros pueblos y a mostrar que en el medio rural hay actividad, empresas, iniciativas y oportunidades para todos, incluidos los jóvenes que quieran innovar y poner en marcha negocios diferentes a la agricultura y la ganadería.

¿Acaso no beneficia también todo esto a nuestros agricultores y ganaderos?

Defender al agricultor y al ganadero no exige cuestionar otras iniciativas que generan oportunidades en nuestros pueblos. Promocionar nuestro territorio no es incompatible con defender una agricultura y una ganadería rentables, del mismo modo que apostar por la diversificación económica no significa restar importancia al sector primario.

Un medio rural fuerte necesita un sector agrario fuerte, pero también una economía diversificada que lo acompañe, lo complemente y genere nuevas oportunidades. La agricultura y la ganadería forman parte esencial de nuestros pueblos, pero su futuro está estrechamente ligado a la existencia de empleo, servicios, emprendimiento, innovación, conectividad y actividad económica.

Precisamente uno de los objetivos de la metodología LEADER y del trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha es apoyar proyectos que permitan que la actividad económica permanezca y crezca en nuestros pueblos, que se creen oportunidades y que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en el medio rural.

No se trata de elegir entre agricultura y desarrollo rural. Se trata de conseguir que la agricultura, la ganadería y el resto de actividades económicas formen parte de un medio rural vivo, dinámico y con capacidad de futuro.

Los Grupos de Desarrollo Rural no somos ajenos a la realidad del campo. Trabajamos cada día en los mismos pueblos en los que viven agricultores, ganaderos y sus familias. Conocemos sus problemas, sus dificultades y sus necesidades, pero también sus proyectos y aspiraciones.

Por ello, desde RECAMDER queremos reivindicar el valor de la cooperación y de la suma de esfuerzos. Así lo pusimos de manifiesto durante nuestra visita a las instituciones europeas en Bruselas, donde defendimos el papel fundamental de la PAC y de las políticas de desarrollo rural como instrumentos esenciales para garantizar la sostenibilidad económica, social y territorial de nuestros pueblos.

En este marco, reivindicamos la necesidad de garantizar, como mínimo, los mismos niveles de financiación para la PAC y para el programa LEADER contemplados en la programación 2014-2020, rechazando cualquier recorte que pueda poner en riesgo la eficacia de estas políticas y la capacidad de nuestros territorios para impulsar proyectos y generar oportunidades desde el ámbito local.

Desde RECAMDER seguiremos defendiendo la metodología LEADER y el trabajo de los Grupos de Desarrollo Rural, con espíritu crítico cuando sea necesario, pero también con orgullo por los miles de proyectos que han contribuido a diversificar nuestras economías, crear empleo, apoyar a nuestras empresas y mejorar la calidad de vida de quienes viven en Castilla-La Mancha.

Porque defender el medio rural no significa enfrentar unas actividades con otras. Significa crear las condiciones para que todas aquellas que generan riqueza, empleo, oportunidades y calidad de vida puedan desarrollarse, complementarse y crecer juntas.

Ese es, en definitiva, el verdadero sentido del desarrollo rural: un medio rural en el que agricultura y ganadería tengan futuro, pero también en el que existan nuevas actividades, empresas, servicios y oportunidades capaces de sostener nuestros pueblos y garantizar su continuidad para las próximas generaciones.