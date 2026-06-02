Cada Corpus empieza antes de la procesión. Empieza aquí, bajo estas arcadas, con la ciudad entera reconociéndose. El Patio del Cardenal Lorenzana volvió a ser el corazón del principio. EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha inauguró Enclave Corpus 2026 y sopló 20 velas mirando a Toledo: la misma ciudad que no se arregla para la fiesta, porque nació arreglada.

Pedro J. Ramírez puso la palabra exacta. Director y CEO de EL ESPAÑOL, con el oficio de quien ha escrito la historia a golpe de titular. Su intervención marcó el tono: periodismo con raíz manchega y ambición nacional. Veinte años mirando a Castilla-La Mancha sin pestañear, contando lo que pasa y lo que late. Porque el periodismo, cuando es honesto, también es patrimonio.

El cuadro perfecto lo puso Esther Esteban. Dama toledana hasta en el suspiro, vestida por Juan Avellaneda. Un conjunto maravilloso que acentuaba su clase, su temple y esa elegancia intemporal. Presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, encarna el puente entre la casa y la ciudad. Entre la redacción y la calle. Entre la noticia y el vecino.

A su lado, la belleza toledana en estado puro. Diana San Juan deslumbró vestida de Mirto, con esa fuerza manchega y gracia que la hacen única. Cada paso suyo recordaba que Toledo tiene un modo propio de estar en el mundo. Carmen Quintanilla volvió a ser Carmen: esa belleza interior que se ve desde lejos y abraza el alma al acercarse, cambiando el rumbo de la mujer rural. Elegancia sin ruido, de la que deja huella y de la que se habla al día siguiente. Y muchísimas otras que modelaron preciosos vestidos y alhajas como solo las toledanas saben llevar.

Los hombres estuvieron a la altura. Trajes a medida y respeto por el protocolo que en Toledo no es postureo, es educación. Es saber estar. Es entender que hay momentos que piden traje y otros que piden corazón. Hoy pedían las dos cosas.

La brisa de junio movía los abanicos como si el Tajo susurrara secretos. Aleteos de mariposas blancas dibujaban en el aire el mismo vaivén con el que Toledo lleva siglos enamorando. Luz de tarde entrando por las arcadas. Y cada sombra parecía colocada a propósito para la foto.

Y entre el murmullo, la voz de la ciudad. Periodistas que marcan y son memoria: Javier Ruiz, José Luis Fernández "Chunda", Alberto Sotillos, Juan Espejo, Jonathan Gómez y tantos otros que son pasado y presente del oficio. Ellos escribieron antes la crónica de Toledo. Hoy fueron parte de ella. Porque cuando la ciudad se reúne, los que la cuentan también se sientan a la mesa.

Entre discurso y discurso, lo mejor: la política sin aspereza. Sonrisas sinceras y abrazos que borraban colores. Políticos de todas las siglas se encontraban como vecinos, como toledanos. Porque cuando entra Corpus, las diferencias se quedan en la puerta. Y lo que queda dentro es ciudad.

Corrillos sonrientes a golpe de buena copa de vino y plato de jamón. Allí se recordaban vivencias pasadas de otros Corpus: procesiones bajo la lluvia, alfombras que amanecían perfectas, niños con traje de marinero agarrados a la mano de su madre. Se hacía valer la importancia de este encuentro, que ya es clave para la sociedad toledana en el comienzo de la fiesta. Un punto de reunión donde la ciudad se reconoce y se abraza antes de salir a la calle.

Se percibía en el aire ese cosquilleo único, el de los innumerables asistentes de la sociedad toledana sabiendo que la Semana Grande ya llamaba a la puerta. Orgullo de estar ahí, de vivir estos momentos en Toledo. Orgullo de pertenecer a una ciudad que convierte cada comienzo en recuerdo y cada recuerdo en tradición.

Toledo, fiel a sí misma, abrió su fiesta mayor con lo que mejor sabe hacer: belleza, esencia y corazón. Tres palabras que resumen siglos.

La Semana Grande ya empezó. Y empezó ganando. Como siempre, con EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.