La seguridad que nace en lo cercano

Si hay una forma de medir la fortaleza de una sociedad que no aparece en ninguna estadística, es la tranquilidad con la que una persona transita por su municipio, la confianza con la que vive en su barrio o la certeza de que ante un problema alguien va a estar ahí. Esa certeza, en Castilla-La Mancha, tiene nombre propio, y es el de la Policía Local.

Un servicio público esencial que nace en nuestros municipios y se construye desde la proximidad, la prevención y el compromiso con la ciudadanía. Una seguridad que se sostiene, en gran medida, sobre la vocación de servicio de los más de 2.100 hombres y mujeres que integran este cuerpo. Profesionales que, desde los 162 municipios de la región en los que están presentes, y en los que reside el 81 por ciento de la población, garantizan la convivencia, protegen a los más vulnerables y dan respuesta inmediata a las necesidades de sus vecinos y vecinas.

Hoy, con motivo del Día de la Policía Local de Castilla-La Mancha, quiero trasladar, en nombre del Gobierno regional, nuestro reconocimiento y gratitud a quienes desempeñan su labor con entrega constante y un firme compromiso de servicio público. Pero también quiero poner en valor el esfuerzo colectivo que estamos realizando para su fortalecimiento. En 2026, el Gobierno autonómico ha dado un impulso decidido a las políticas de Protección Ciudadana. Una apuesta clara por mejorar la formación, los medios y la coordinación de quienes trabajan al servicio de la ciudadanía, en el Sistema Nacional de Protección Civil.

Seguimos apostando por una Policía Local más igualitaria e inclusiva, adaptada a las nuevas realidades sociales. Desde 2016, la presencia de las mujeres en el cuerpo ha aumentado en seis puntos, gracias también a medidas como la eliminación de la estatura mínima y la mejora de la protección laboral durante los periodos de gestación, maternidad y lactancia.

Todo este impulso encuentra su mejor reflejo en la vocación de servicio público que define a estos hombres y mujeres.Son quienes están presentes en el día a día de nuestros pueblos y ciudades, quienes conocen a sus vecinos y vecinas y quienes actúan con rapidez, cercanía y profesionalidad cuando más se les necesita.

Por eso, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha vamos a seguir contribuyendo a consolidar una Policía Local más moderna, eficaz y cercana en la región. Porque la seguridad, cuando es próxima, también es confianza.