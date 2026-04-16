El lunes era un lunes. Sin más. Me levanté, hice lo de siempre, funcioné. Café, ducha, el ruido habitual de la casa, el piloto automático encendido. Fui a trabajar, cumplí, comí de tupper sin esperanza de milagros y, al salir, hice lo que tocaba: la compra de después de currar. Esa rutina pequeña que sostiene los días y que, precisamente por repetirse tanto, deja de mirarse.

Vivimos ahí, en lo que no miramos.

La trampa no estaba en las preocupaciones grandes, ni en las pequeñas. No estaba en la hipoteca ni en los mensajes sin responder. Estaba en casa. En mis escaleras. Veinte años subiéndolas y bajándolas sin pensar en ellas, sin detenerme, como si la costumbre las hubiera convertido en algo seguro, casi propio. Como si repetir algo muchas veces lo volviera inofensivo.

Y no.

Solo hizo falta un peldaño. Un mal paso. Nada más. Sin aviso, sin margen, sin ese instante previo que a veces te permite corregir. El cuerpo cae y punto. Sin épica, sin música, sin testigos. Caí con todo: con el cansancio acumulado, con los lunes encima, con la confianza intacta de quien cree que controla su rutina. Caí como caen las cosas cuando fallan: de golpe, sin negociación.

Un segundo. Eso es todo. Un segundo entre estar bien y estar en el suelo de tu propia casa. Entre ir a por leche y preguntarte si te vas a levantar. No hay transición. No hay aprendizaje previo. Solo ese corte limpio en el que la realidad se recoloca sin pedirte permiso.

En urgencias el tiempo cambia. Se estira, se espesa. Te sientas y esperas. Da igual quién eras hace una hora o lo que tenías previsto hacer después. Allí solo eres un cuerpo que duele y un número que todavía no han dicho. No hay espacio para la imagen que proyectas ni para el discurso que sostienes fuera. Nadie está bien del todo. Nadie finge demasiado.

Y en ese silencio aparece algo incómodo.

Porque no es el dolor lo que más pesa. El dolor es concreto, se puede medir, se puede aliviar. Lo que golpea es otra cosa: la conciencia de lo frágil. Ese instante después de caer en el que entiendes, sin necesidad de palabras, que lo que dabas por hecho no lo era tanto. Que la normalidad en la que te movías era más provisional de lo que querías admitir.

Hoy escribo desde casa. Magullada, dolorida, pero entera. Nada roto. Suerte. Podría haber sido otra cosa y ese "podría" cambia el tono de todo. Me han mandado parar y, por una vez, paro. No como propósito, sino como consecuencia. Hay momentos en los que el cuerpo decide por ti.

En la sala de urgencias éramos unos cuantos. Un lunes cualquiera. Cada uno con su historia interrumpida. Un chaval con la mano hinchada, un abuelo sujetándose el pecho, yo con el pómulo inflamado y la cabeza todavía zumbando. Todos habíamos salido de casa con prisa, con algo pendiente, convencidos de que lo importante estaba fuera, en lo que íbamos a hacer después.

Y, de repente, no.

De repente, lo único importante era que te llamaran. Que alguien te mirara. Que te dijeran que, dentro de lo que cabe, todo seguía en su sitio. Todo lo demás (la compra, el trabajo, los mensajes, las pequeñas urgencias diarias) se quedaba en pausa sin pedir permiso.

Basta un segundo. Un mal paso. Y todo se mueve.

La compra sigue sin hacer. Y no pasa nada. Estoy en casa, quieta, con hielo en el pómulo, dejando que el cuerpo baje el ritmo, escuchando lo que antes tapaba con prisa. Hay una claridad extraña en esa quietud, una forma distinta de mirar lo cotidiano cuando deja de ser automático.

Porque no fue la caída lo que importa. Fue lo que vino después. Ese segundo en el suelo, sin ruido, sin testigos, sin distracciones, en el que todo se ordena de otra manera. No hay grandes revelaciones, no hay frases memorables. Solo una certeza incómoda y simple que se queda.

Que no decides tanto como crees.

Que lo estable es, en realidad, provisional.

Que la rutina no protege de nada.

Y entonces encaja.

Las escaleras no eran mías. Nunca lo fueron. No me debían nada, por mucho que llevara años recorriéndolas. No había pacto, ni costumbre que valiera.

Solo me estaban dejando pasar.