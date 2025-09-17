La Feria de Albacete llega a su fin y ya no sabremos qué hacer mañana cuando den las seis y no haya toros. Cada uno recuperará su normalidad poco a poco y el Año Nuevo habrá comenzado a funcionar. Es lo que tiene una cita de esta magnitud… Que el tiempo empieza a medirse a partir de aquí. La Feria se trata de la mayor empresa de Albacete que factura y supera con creces el millón de euros. Habrá que estar atentos a las cifras oficiales, pero ya hemos pasado de los tres millones de visitantes en estos nueve días y tendremos que ver esta noche el cierre de la Puerta de Hierros. Uno, que ha vuelto a la Feria lunes y martes después de ausentarse el fin de semana para dejar sitio a los que vienen de fuera, comprueba que el recinto sigue lleno y la cola de los miguelitos llega hasta el templete. Allí vi a Eloy Avendaño otra vez, de Miguelitos Ruiz, que aparte de elaborar los mejores dulces, escancia la sidra como nadie. Vienen unos amigos de Valdepeñas y comprueban que me había quedado corto cuando les hablaba de la Feria de Albacete.

Coinciden en la mesa de Cambio de Tercio en Onda Cero Santiago Cabañero, Juan Martínez y Juan Chapresto. Diputación, Cámara de Comercio y Globalcaja, a un tiempo y de manera coordinada. Los tres están de acuerdo con esa afirmación. La Feria de Albacete es la mayor empresa que tiene la ciudad y la provincia, y en torno a ella no sólo se pasan buenos ratos de ocio, sino que, sobre todo, se ejercitan y cierran incontables negocios. Nos explica Juan Martínez que su padre era tratante de ganado, que es el verdadero origen de la Feria, cuyo recinto es del XVIII, pero su convocatoria se remonta a los siglos XIV y XV. Juan es fuente de sabiduría especial. Siempre que lo veo, le digo lo mismo. Es memoria viva de la Feria de Albacete y eslabón que une, él y sus hermanos, varias generaciones en este lugar. Chapresto, por su parte, es la finura, elegancia y encanto sevillanos. Le gusta la tauromaquia, la comparte y ofrece su punto de vista, siempre interesantísimo. Influenciado por su tierra, me ha terminado convenciendo, como el gran Gayarre, que a los toros no se viene a gritar o despellejar a nadie, sino a disfrutar de una obra de arte. Por eso entiendo cada vez mejor Sevilla y menos Madrid. Albacete tiene de ambas. Es la tercera feria taurina de España y traza su propio camino. Hoy vendrán los victorinos a cerrar cartel, como es habitual desde hace varios años. A ver si podemos saludar a Manuel Amador y darle la enhorabuena un año más. Ha cumplido con creces y ahora falta la renovación del pliego. Antes de fin de año, sabremos quién gestiona la plaza de toros de Albacete en un futuro. Cabañero sigue siendo una figura política interesante. El hecho de que defienda la tauromaquia sin complejo alguno entre sus compañeros de izquierdas, le da todavía un prurito mayor. Albacete es el oasis de los taurinos. Ayer, Luque y De Justo cortaron una oreja a una descastada corrida de Jandilla. Nuestro paisano de Pepino, Tomás Rufo, se tuvo que ir de vacío ante la mansedumbre de los ejemplares.

Maribel y Chari son dos hermanas que residen en la pedanía de Santa Ana, a unos diez o quince kilómetros del centro de Albacete. Pusieron en marcha hace veinticinco años Indumentaria Santa Ana, la tienda de ropa manchega más característica de la Feria. Durante estos días cierran, porque buscan algo de descanso después de todo un año trabajando sin parar y atendiendo encargos de un lado y otro. Se ha puesto de moda el mancheguismo y ya no sólo es que se diga o se practique… Es que ahora se muestra y uno puede vestir durante estos días de Feria en Albacete trajes manchegos a cualquier hora del día. No hace falta que sea completo… Un detalle, complemento, falda, bombachos, chaleco… Yo ya me he encargado el mío para el año que viene… Hay que trabajar con tiempo, pues ella lo hacen todo a medida y con una profesionalidad y simpatía arrebatadoras. Ayer Maribel asesoró durante largo rato a una cliente que llamaba de fuera y quería un traje manchego también para el año que viene. Tienen el negocio asegurado tranquilamente y nos sumamos a la celebración de sus bodas de plata.

Un hombre vestido de torero hace cola en el Mercadona para pagar la cuenta. Luego se va con las bolsas a la Feria para armar el taco. Son algunas de las estampas o imágenes que pueden verse estos días en Albacete. Me las pasa mi garganta profunda, que está en todo. Al muchacho le faltó brindar los yogures a la cajera y dar la vuelta al súper. En fin, chanza y chufla que no falte. Levanto la cabeza y miro detrás de la Feria… Y lo que viene provoca más vértigo que la noria. Así que a disfrutar del último día como si no hubiera mañana. Cuando amanezca, que el sol nos encuentre embriagados en el último suspiro de la noche.

