Hola tía, ¿cómo estás? Pues no sé qué decirte, Ione, estoy desubicada total. Ya, yo tampoco estoy bien; pero cuéntame. Pues fíjate lo que me pasa: me quedo parada delante de todas las puertas esperando a que me las abran y ni una sola vez. Vamos, que hasta delante de ascensor me quedo abstraída un rato.

¡Jo, tía! Me pasa exactamente lo mismo. Llego al coche y me quedo parada pensando en cómo han empeorado los coches del ministerio para luego darme cuenta que es el mío, y que el chofer no me va a abrir la puerta. Y luego encima hay que conducir; !y aparcarlo!

Yo aún no lo he cogido. Acostumbrada al “door to door”, ahora me da mucha pereza el dejarlo a hacer puñetas de donde vaya. Y como los taxistas son todos unos fascistas, pues tampoco me hace gracia aguantarles.

Pues mira tía, no te lo vas a creer pero ayer me pasé por el súper, con gafas y gorra por eso de que no me reconozcan. El caso; que cómo se nota que hemos salido los progresistas del gobierno porque todo está por las nubes. Un melón, tía, ¡un melón 9 pavazos! ¡Qué me dices! Pues tenemos que ahorrar, pero ya. ¡Maldito Perro Sánchez!

-----------------------------

Detrás de esta viñeta están Benjamín y Mercedes. Son padre e hija. Benjamín dirige el estudio Arquitectos San Lorenzo 8. Mercedes es ilustradora y diseñadora gráfica. El texto queda a cargo de Paula, la hija mayor, que se dedica a la seguridad alimentaria. La idea de cada semana: un asunto de familia.

