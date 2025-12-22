BMW iX3, el coche que marca el camino de los eléctricos del mañana, muy pronto en Adler Motor Toledo
Un modelo con hasta 805 kilómetros de autonomía que combina a la perfección potencia, eficiencia y tecnología avanzada.
BMW inicia una ilusionante etapa en su historia con el lanzamiento del nuevo BMW iX3, el primer modelo desarrollado sobre la plataforma Neue Klasse. Un vehículo que supone el comienzo de la nueva generación eléctrica de la marca y que muy pronto podrá encontrarse en BMW Adler Motor Toledo, concesionario oficial de la marca en la provincia.
El BMW iX3 50 xDrive combina potencia, eficiencia y tecnología avanzada. Está equipado con dos motores eléctricos, uno en cada eje, que desarrollan una potencia conjunta de 345 kW (469 CV) y un par máximo de 645 Nm. Esta configuración permite acelerar de 0 a 100 km/h en 4,9 segundos, con una velocidad máxima limitada a 210 km/h.
La tracción integral xDrive optimiza el comportamiento dinámico y garantiza un alto nivel de estabilidad y agilidad, incluso en condiciones exigentes. Un planteamiento que refuerza el carácter deportivo y equilibrado del modelo.
Uno de los grandes avances del nuevo BMW iX3 es su arquitectura eléctrica de 800 voltios. Junto con la batería Gen6 de celdas cilíndricas, permite una carga ultrarrápida de hasta 400 kW. En estaciones de corriente continua se pueden recuperar más de 350 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos.
La autonomía total alcanza hasta 805 kilómetros según el ciclo WLTP, lo que convierte al iX3 en una opción especialmente práctica para el uso diario y los desplazamientos de larga distancia.
Este modelo podrá verse muy pronto en las instalaciones de BMW Adler Motor Toledo, aunque ya se admiten pedidos del vehículo.
El nuevo BMW iX3 incorpora una arquitectura electrónica completamente renovada, basada en cuatro "supercerebros". Entre ellos destaca el sistema 'Heart of Joy', encargado de gestionar la dinámica de conducción y de coordinar aceleración, frenado y estabilidad de forma integrada.
El puesto de conducción también evoluciona con el BMW Panoramic iDrive. Este nuevo concepto de visualización y control, orientado al conductor, se apoya en una gran pantalla central de 17,9 pulgadas y en el nuevo BMW Operating System X.
En materia de sostenibilidad, el BMW iX3 reduce un 34 % las emisiones de CO2 a lo largo de todo su ciclo de vida respecto a su predecesor. El uso de materiales secundarios y un diseño pensado para facilitar el desmontaje refuerzan su enfoque de circularidad.
Desde 69.900 euros
El nuevo BMW iX3 tiene un precio de partida en España de 69.900 euros y supone el inicio de una generación clave para BMW, cuyas tecnologías se incorporarán progresivamente a nuevos modelos.
El vehículo estará muy pronto disponible en BMW Adler Motor Toledo, donde se podrá conocer de primera mano este modelo que anticipa el futuro eléctrico de la marca.