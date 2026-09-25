Miguel Ángel Rivero, reelegido al frente de ATA en un momento de "cifras récord" de autónomos en Castilla-La Mancha

El presidente nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha alertado de la "difícil situación económica" de los trabajadores por cuenta propia en España, ya que el 68 % de los autónomos cobra menos del Salario Mínimo Interprofesional, "en un contexto marcado por la inflación y el incremento de costes".

Durante la Asamblea Electoral de ATA Castilla-La Mancha celebrada este viernes en Ciudad Real, Amor ha advertido de que la mayoría de los autónomos se encuentra en una situación "muy compleja", al tener que afrontar "más burocracia, más trabas administrativas y mayores costes" para mantener sus negocios.

En contraste con estas dificultades, Amor ha destacado el comportamiento positivo registrado por el trabajo autónomo en Castilla-La Mancha, comunidad que "superará este mes los 152.000 trabajadores por cuenta propia, una cifra histórica".

Según ha detallado, la región ha sumado alrededor de 1.800 autónomos en el último año, lo que equivale aproximadamente a seis nuevos trabajadores por cuenta propia cada día.

Asimismo, ha apuntado a determinadas medidas impulsadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que "han favorecido esta evolución". Y ha anunciado que los planes para autónomos desarrollados en Castilla-La Mancha y Murcia serán reconocidos próximamente por ATA.

Además, ha destacado especialmente la evolución de Ciudad Real, provincia que "está liderando el crecimiento de autónomos en Castilla-La Mancha".

No obstante, Amor ha fijado el reto en "conseguir que esos trabajadores tengan negocios más rentables y mayores ingresos, reduciendo al mismo tiempo el impacto de la inflación, los costes y la burocracia".

Miguel Ángel Rivero, reelegido en la región

Durante la Asamblea Electoral, Miguel Ángel Rivero ha sido reelegido presidente de ATA Castilla-La Mancha, a la que había concurrido como la única candidatura.

Rivero ha asegurado que afronta con ilusión un nuevo mandato de cinco años, después de una primera etapa que ha definido como "muy ilusionante".

"He podido conocer de primera mano las necesidades y los problemas de los trabajadores autónomos. Los vivo también en primera persona", ha indicado.

Entre los objetivos que se ha marcado para esta nueva etapa está la reducción de la burocracia que afecta a los trabajadores por cuenta propia y la coordinación entre Verifactu y la facturación electrónica.

Por otro lado, ha apuntado a la colaboración que mantiene ATA con las administraciones regionales y provinciales. Y ha puesto como ejemplo el programa impulsado por la Diputación de Ciudad Real para acudir a localidades de menos de 20.000 habitantes y formar y preparar a los autónomos.

Por último, ha apuntado al incremento de los costes como uno de los retos que debe afrontar en la nueva etapa. "Una de las principales caídas de autónomos se está produciendo precisamente entre quienes tienen trabajadores, debido al incremento del SMI, que ha subido un 60 % mientras que las ventas y los precios no han podido crecer en la misma proporción", ha sentenciado.

Ayudas de la Junta

En el acto también ha participado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha reivindicado el apoyo del Gobierno regional al trabajo autónomo.

Franco ha cifrado en más de 208 millones de euros la inversión destinada a este colectivo desde 2015, a través de unas 66.000 ayudas directas.

"Los autónomos de Castilla-La Mancha presentan una mayor estabilidad y capacidad de generación de empleo que la media nacional. Alrededor del 20 % tiene trabajadores a su cargo y el colectivo genera empleo medio punto por encima de la media española", ha precisado.

Además, ha recordado que más del 43 % de los autónomos castellanomanchegos lleva más de diez años de actividad, porcentaje que se sitúa más de siete puntos por encima de la media nacional.

Por otro lado, ha destacado la II Estrategia de Impulso al Trabajo Autónomo, dotada con 100 millones de euros y horizonte 2030, así como en la Tarifa Plana Plus y las ayudas al inicio y consolidación de la actividad, para las que las dos convocatorias movilizan 44 millones de euros.

Apoyo de la Diputación

De su lado, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha felicitado a Rivero por su reelección y ha puesto el foco en la importancia de los autónomos como uno de los pilares fundamentales del tejido productivo, especialmente a través de las pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, ha subrayado que las reivindicaciones de los trabajadores por cuenta propia deben ser escuchadas por todas las administraciones, porque "si cuidamos a los autónomos acabaremos cuidando a nuestra economía y acabaremos cuidando lo que nos garantiza a todos disponer de los servicios públicos de los que estamos disfrutando".

En este sentido, ha defendido que la actividad de los autónomos y de las empresas resulta relevante para la generación de actividad económica, empleo y recursos públicos, contribuyendo al mantenimiento del estado del bienestar.

Aunque la Diputación Provincial de Ciudad Real no dispone de competencias directas en materia de gestión económica o empleo, Valverde ha reivindicado el papel de las administraciones provinciales como instituciones "versátiles" capaces de impulsar iniciativas que favorezcan la creación de oportunidades y el crecimiento económico.