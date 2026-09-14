Naturgy invertirá 81 millones de euros en modernizar el parque eólico que tiene en Los Pedreros (Albacete)

Naturgy tiene previsto invertir 81 millones de euros en la transformación tecnológica del parque eólico de Los Pedreros, en Albacete, dentro de su estrategia de modernización de activos renovables y de impulso a la transición energética.

El proyecto contempla la sustitución de los 30 aerogeneradores actuales por únicamente 9 máquinas de última generación, mucho más eficientes, lo que permitirá aumentar la potencia instalada, incrementar significativamente la producción de energía renovable y reducir el impacto paisajístico y ambiental de la instalación, han anunciado la empresa en un comunicado de prensa.

Tras la repotenciación, el parque sumará una potencia instalada de 54,9 MW.

Además, la actuación incorporará un sistema de almacenamiento con baterías de 100,3 MW de capacidad total y una autonomía de hasta cuatro horas, lo que reforzará la flexibilidad de la instalación y su capacidad para contribuir a la estabilidad del sistema eléctrico.

Seis proyectos de repotenciación

El proyecto de Los Pedreros forma parte de los seis proyectos de repotenciación eólica desarrollados por Naturgy en España que han resultado adjudicatarios de 68 millones de euros en la segunda convocatoria de ayudas a la inversión en repotenciación de instalaciones eólicas, gestionada por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y financiada por la Unión Europea–NextGenerationEU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta actuación, Naturgy avanza en su estrategia de modernización de activos renovables en Castilla-La Mancha, orientada a optimizar infraestructuras existentes y reducir el impacto ambiental, contribuyendo a un sistema energético más eficiente y sostenible.

Naturgy cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de repotenciación, especialmente en Galicia, donde actualmente impulsa la modernización de los parques eólicos de Monte Redondo, As Somozas y Novo.

La compañía fue, además, pionera en este ámbito con la repotenciación del parque eólico de Cabo Vilano en 2016, donde logró mejorar la producción energética reduciendo notablemente el número de aerogeneradores y el impacto visual de la instalación.