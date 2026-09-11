Page visita el estand de Globalcaja en la Feria de Albacete

Page en el estand de Globalcaja de la Feria de Albacete. Globalcaja

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado el estand de Globalcaja durante su recorrido institucional por la Feria de Albacete.

Allí ha tenido ocasión de saludar al presidente de la entidad, Mariano León, y a su director general, Pedro Palacios.

La presencia de Globalcaja en el corazón del Recinto Ferial refleja, un año más, "la implicación de la entidad con una de las citas más emblemáticas de la ciudad".

Globalcaja contribuye a la feria con una programación cultural abierta a todos los públicos y ofreciendo sus servicios financieros a los distintos agentes que hacen posible estos diez días de feria, que se han convertido en "un importante estímulo económico para la ciudad".