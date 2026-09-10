Eurocaja Rural pone en valor a ASPRONA como "pilar social" de Albacete durante su visita a la Feria

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación, Javier López Martín, ha visitado este jueves el stand de ASPRONA en la Feria de Albacete para trasladar el respaldo institucional de la entidad y su Fundación al trabajo que desarrolla la asociación desde 1962 en favor de la inclusión, los derechos y las oportunidades de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (PCDID).

Durante la visita, López Martín ha mantenido un encuentro con la presidenta de ASPRONA, María Dolores Olivares, a quien ha felicitado por la labor que desarrolla la organización en la provincia de Albacete y por su compromiso con las personas con discapacidad.

El presidente de Eurocaja Rural y su Fundación ha recordado además algunos de los proyectos de ASPRONA que han recibido el apoyo de la Fundación durante los últimos años. Entre ellos se encuentra el proyecto seleccionado en la convocatoria 'Talento Artístico' de la Compañía de Teatro Inclusivo-Club de Ocio Amitur de ASPRONA Albacete.

También ha destacado la ayuda 'WORKIN' concedida en 2025 a ASPRONA C.O. Eloy Camino de Albacete por su proyecto 'Asevents by Asprona', una iniciativa de inserción laboral centrada en la elaboración artesanal de productos para eventos modernos, sostenibles y de alta calidad.

Apoyo a los proyectos de ASPRONA

Durante el encuentro, López Martín ha trasladado el respaldo de Eurocaja Rural y su Fundación a las iniciativas que desarrolla ASPRONA para mejorar la atención y las oportunidades de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

En la visita también ha tenido ocasión de saludar a otros representantes de la Junta Directiva de ASPRONA Albacete, entre ellos la vocal Pilar Paños y el director general, Manuel Martín.

Por parte de Eurocaja Rural han participado también el director del Área de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel, y el director territorial de la entidad en Albacete, Carlos Prior García.

Al término de la visita, López Martín ha agradecido a ASPRONA su predisposición y ha puesto en valor la dedicación y vocación de servicio de la asociación, que trabaja en el desarrollo, la atención y la educación de las personas con discapacidad con el objetivo de contribuir a mejorar su calidad de vida.