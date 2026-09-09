Mahou San Miguel inaugura en su fábrica de Alovera una planta de biomasa que reducirá un 95 % sus emisiones

La compañía cervecera Mahou San Miguel ha inaugurado este miércoles en su fábrica de Alovera (Guadalajara) una planta de biomasa que permitirá reducir hasta un 95 por ciento las emisiones directas de dióxido de carbono (CO₂), gracias a la sustitución progresiva del gas natural por esta energía térmica renovable.

Asimismo, permitirá a la planta de Alovera reducir su dependencia energética del gas natural y mejorar su eficiencia energética, dentro de un proyecto que ha contado con ayudas del Ministerio de Industria y Turismo en el marco del PERTE de descarbonización industrial.

Así lo ha destacado el director general de Mahou San Miguel, Alberto Rodríguez-Toquero, durante el acto de inauguración en el que ha incidido en que son la compañía cervecera "con la mayor huella industrial en España" y consideran su responsabilidad promover un modelo de crecimiento "que combine competitividad, innovación y sostenibilidad".

Un acto en el que ha participado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha felicitado a Mahou por ser un "ejemplo de liderazgo" y por su apuesta por la sostenibilidad, que según ha resaltado "no es algo opcional".

En este sentido, García-Page ha destacado que un 90 % de la energía consumida en Castilla-La Mancha procede de energías renovables, y ha calificado a la región como "una de las grandes potencias que tiene España" en este ámbito.

Ha aseverado que la región "está aportando muchísimo, probablemente muy por encima de la media" y la ha calificado como una "despensa energética".

En esta misma línea el secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, ha destacado la apuesta de Mahou por la modernización y la inversión en tecnología, y ha indicado que la planta de biomasa ha contado con 4,5 millones de euros del PERTE "con los que pretendemos dar certidumbre para los próximos años".

17.000 toneladas de CO2 menos al año

La planta evitará la emisión de cerca de 17.000 toneladas de CO₂ anuales gracias a la instalación de dos calderas de biomasa de 20 megavatios térmicos (MWt) de potencia conjunta, producirá más de 85.000 megavatios-hora (MWh) al año, según ha apuntado la empresa.

La planta, cuyo proyecto ha sido diseñado, construido y operado por la empresa Magnon, utilizará aproximadamente 30.000 toneladas anuales de biomasa forestal y agrícola certificada, y se completará con el aprovechamiento del biogás generado en la depuradora del propio centro.

Como próximos pasos, la compañía estudia incorporar el bagazo procedente del proceso de elaboración de cerveza como recurso energético.