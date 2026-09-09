Eurocaja Rural llega a Orihuela y alcanza las 46 oficinas en Alicante con su modelo de atención personalizada

Eurocaja Rural ha reforzado su presencia en la provincia de Alicante con la apertura de una nueva oficina en Orihuela, una expansión que la entidad ha trasladado al Ayuntamiento durante una reunión entre su presidente, Javier López Martín, y el alcalde de la ciudad, José Vegara Durá.

El encuentro ha servido para abordar el Plan de Expansión que la cooperativa de crédito está desarrollando en distintos puntos de España y, especialmente, en la provincia de Alicante, donde su crecimiento está acompañado de la creación de empleo y de una apuesta por la atención presencial y la proximidad a los clientes.

López Martín ha explicado al alcalde el modelo de negocio de Eurocaja Rural, basado en el asesoramiento financiero, la atención personalizada y el trato cercano, al tiempo que ha ratificado la implicación de la entidad con las necesidades de los ciudadanos y su disposición a colaborar con las administraciones públicas.

La nueva oficina de Orihuela está situada en el número 29 de la calle Duque de Tamames y presta atención de lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas. La entidad destaca que el servicio incluye atención presencial y de caja, sin derivar a los clientes al cajero ni limitar esta prestación a un horario restringido.

46 oficinas en la provincia de Alicante

Con esta incorporación, Eurocaja Rural cuenta ya con 46 oficinas en la provincia de Alicante y alcanza las 80 en el conjunto de la Comunidad Valenciana.

La entidad también ha puesto en valor durante el encuentro su dimensión social. Como cooperativa de crédito, canaliza recursos a través de su Fundación y del Fondo de Educación y Promoción (F.E.P.) para apoyar iniciativas relacionadas con el ámbito social, la inclusión, la discapacidad y el desarrollo económico.

La llegada a Orihuela permitirá extender estas iniciativas a la ciudad y al resto de la provincia, donde asociaciones y organizaciones podrán optar a las diferentes ayudas, convocatorias y programas promovidos por la entidad.

Como ejemplo, Fundación Eurocaja Rural concedió este año una Ayuda Social a la Asociación BABILÓN de Ibi por su proyecto 'Mi vida; mis decisiones', dirigido a promover la autodeterminación y la transición a la vida adulta de jóvenes con discapacidad intelectual.

Por su parte, el alcalde de Orihuela ha agradecido la visita del presidente de Eurocaja Rural y ha valorado positivamente la disposición de la entidad a colaborar con el Consistorio en iniciativas destinadas a impulsar el bienestar económico y social de la ciudad.

Presencia en 11 comunidades autónomas

El crecimiento en Alicante se enmarca en el proceso de expansión que Eurocaja Rural está desarrollando a nivel nacional. Actualmente, la entidad está presente en 11 comunidades autónomas y 27 provincias, con una red comercial que supera las 520 oficinas.

El Grupo Económico Eurocaja Rural cuenta además con más de 1.400 profesionales y mantiene presencia en la Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Andalucía y Extremadura.

En la reunión también participaron el director del Área de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Escalante Pinel; el director territorial de la entidad en Alicante, Sebastián Rodríguez Carpintero; y el director de la oficina de Orihuela, Juan Manuel Díaz de los Bernardos Serrano.

Por parte del Ayuntamiento asistió el concejal de Infraestructuras y Mantenimiento, Desarrollo Rural, Empleo y Emergencias, Víctor Valverde Sáez.