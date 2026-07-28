Eurocaja Rural activa una línea especial de financiación para los afectados por los incendios: se analizará cada caso particular

Eurocaja Rural ha anunciado este martes la puesta en marcha de una línea especial de financiación para ayudar a las personas y actividades económicas afectadas por los incendios que han golpeado distintos puntos del país, especialmente Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.

La medida está dirigida a familias, autónomos, empresas, agricultores y ganaderos que hayan sufrido daños personales o materiales y necesiten apoyo para recuperar sus viviendas, negocios, explotaciones o bienes afectados por el fuego.

La entidad ha explicado que cada solicitud será analizada de forma individualizada para adaptar la financiación a la situación y las necesidades concretas de cada cliente. Además, los gestores ofrecerán un acompañamiento personalizado durante todo el proceso.

Atención telefónica

Con el objetivo de facilitar las gestiones a los afectados, Eurocaja Rural mantendrá activa la atención telefónica en todas las oficinas situadas en las zonas afectadas por los incendios.

De esta forma, los clientes podrán contactar con su oficina habitual para solicitar información, comunicar incidencias, recibir asesoramiento o realizar cualquier otra gestión sin necesidad de desplazarse.

La entidad asegura que está trabajando para garantizar la continuidad del servicio y ofrecer una respuesta rápida a quienes necesiten apoyo en estos momentos.

Ayuda para tramitar los siniestros

Eurocaja Rural también ha informado de que las compañías aseguradoras con las que trabaja permanecen plenamente operativas para gestionar los siniestros derivados de los incendios.

Los afectados podrán recibir orientación sobre la documentación necesaria y los pasos que deben seguir para comunicar los daños sufridos, con el objetivo de agilizar la tramitación de los expedientes.

Apoyo a las zonas rurales

La entidad financiera ha trasladado su solidaridad a las personas afectadas por los incendios y ha reconocido la labor que están desempeñando los servicios de emergencia, bomberos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales sanitarios, voluntarios y administraciones implicadas en la extinción de los fuegos.

Asimismo, ha reiterado su compromiso con los territorios en los que desarrolla su actividad, especialmente con el medio rural, y ha asegurado que pondrá todos sus recursos a disposición de sus clientes para contribuir a que recuperen la normalidad lo antes posible.