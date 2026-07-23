Eurocaja Rural y Fedeto renuevan su acuerdo estratégico para impulsar la competitividad del tejido empresarial

Víctor Manuel López y Javier de Antonio han firmado el convenio de colaboración entre Eurocaja Rural y Fedeto. Eurocaja Rural

Eurocaja Rural y la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) han renovado el tradicional convenio de colaboración que mantienen para facilitar la consolidación y crecimiento del sector empresarial en la provincia de Toledo.

Esta alianza estratégica de cooperación permitirá fomentar y promocionar las actividades derivadas de las acciones profesionales que lleva a cabo Fedeto con sus empresas y autónomos asociados.

Entre las iniciativas que promoverá Fedeto se encuentran la realización de jornadas formativas e informativas o la celebración de encuentros empresariales sectoriales, entre otras muchas.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín, y el presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio, han rubricado este acuerdo en los servicios centrales de la entidad financiera.

Los responsables de ambas instituciones han significado la importancia de renovar este acuerdo para responder a los requerimientos del tejido productivo, contribuir al impulso de la actividad empresarial y consolidar las estrechas relaciones que mantienen Eurocaja Rural y Fedeto desde hace décadas.