El Festival de Microcine de Iberdrola protagoniza una noche de cine y cultura en Higueruela (Albacete)

Higueruela (Albacete) acogió anoche una nueva parada del Festival de Microcine de verano en su IV edición, organizado por la plataforma Vente a Vivir a un Pueblo junto a Iberdrola, una iniciativa que forma parte del compromiso de la compañía con la dinamización cultural del medio rural y la puesta en valor de la calidad de vida de los pequeños municipios.

El evento, gratuito y abierto a todos los públicos, destacó por sus mensajes en favor de la sostenibilidad, los valores y la calidad de vida en el entorno rural, reuniendo a vecinos y visitantes en una velada de cine bajo las estrellas en la que pudieron disfrutar de una selección de cortometrajes premiados en los concursos organizados por Iberdrola y Cultura Inquieta.

La programación se completó con la proyección de la película Pioneras. Solo querían jugar, sobre las futbolistas que abrieron camino en los años 70, el primer eslabón de una cadena que cambiaría para siempre la historia del fútbol femenino en España.

La obra ha sido dirigida por Marta Díaz de Lope Díaz y reconocida con la Biznaga de Plata Premio del Público en el Festival de Málaga. Iberdrola es el principal impulsor de la igualdad a través del deporte, tras diez años como patrocinador de la selección española femenina de fútbol y de numerosas federaciones deportivas.

Organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Higueruela, la iniciativa convirtió una noche de verano en un espacio de encuentro y convivencia para vecinos y visitantes, que también disfrutaron gratuitamente de palomitas y refrescos durante la proyección.

El Festival de Microcine de Vente a vivir a un pueblo e Iberdrola llevará este verano el cine bajo las estrellas a distintas localidades españolas, con una programación pensada para acercar la cultura al mundo rural y generar espacios de encuentro en pequeños municipios.

La iniciativa está llegando a Ventas de Huelma, en Granada; Ayora y Zarra en Valencia; a Belvís, en Cáceres; el 21 de julio a Aldeadávila, en Salamanca; y el 22 de julio a Muras, en Lugo.

Castilla-La Mancha, de la mano de Iberdrola

En la comunidad autónoma, Iberdrola mantiene una clara apuesta por las redes eléctricas y por las energías renovables, con proyectos como la repotenciación de los parques eólicos Isabela y Molar del Molinar, ambos en Albacete.

En este contexto, iniciativas culturales como el Festival de Microcine refuerzan su vinculación con municipios ligados a la energía eólica, como Higueruela o Peñas de San Pedro, donde el pasado año ya se desarrollaron propuestas similares, y se suman a otras acciones culturales de Iberdrola en la región, como su presencia este verano en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

La comunidad se consolida así como uno de los territorios estratégicos para Iberdrola España, donde la compañía generó en 2025 un impacto económico superior a los 860 millones de euros, un 19 % más que el año anterior.

Además, realizó compras a más de 270 empresas de la región e incrementó sus pagos un 8 %, hasta superar los 325 millones, contribuyendo así a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación.