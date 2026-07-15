Fundación Eurocaja Rural y Junta clausuran un 'Campus Talento' sobre la IA entre los jóvenes de Castilla-La Mancha

Fundación Eurocaja Rural ha celebrado este miércoles, en la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el acto de clausura del programa 'Campus Talento: Especialistas en IA y Transformación Digital Empresarial'.

Un acto que ha sido organizado por la Fundación Eurocaja Rural y desarrollado gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y la JCCM en el marco del Programa FSE+ 2021 2027. La iniciativa tiene como objetivo formar a jóvenes menores de 30 años en competencias digitales y mejorar sus oportunidades de acceso a un empleo.

El acto contó con la participación de la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la JCCM, María del Mar Torrecilla Sánchez, la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, el director de programas área de Dirección de Empresas del CEF y director formativo del 'Campus Talento', Santiago Hernández, y de Carlos González Morcillo, fundador de Furious Koalas, experto en IA catedrático de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Campus Digital Compartido del G9, quien ofreció una ponencia motivacional sobre IA al alumnado del programa.

Además de los alumnos y alumnas que han cursado el programa 'Campus Talento', asistió al acto una destacada representación de las empresas colaboradoras de esta iniciativa, responsables del CEF y familiares de los alumnos.

Durante el evento, el alumnado que ha participado en esta edición del programa recibió sus correspondientes diplomas y también se entregaron reconocimientos a diversas empresas colaboradoras de esta iniciativa.

Valoración JCCM y Fundación Eurocaja Rural

La viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación de la JCCM valoró la "importancia de afrontar con preparación, ilusión y confianza todos los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial y la Transformación Digital Empresarial".

"Hoy reconocemos a los participantes de este programa su esfuerzo, dedicación y compromiso con la formación y con el futuro, y compartimos la alegría y satisfacción de que hayan alcanzado la meta, de recibir los diplomas de especialistas en esta materia", ha indicado en su intervención.

También ha destacado que este proyecto es "una iniciativa de altísima calidad y alto impacto, que ha diseñado la Fundación Eurocaja Rural junto al Centro de Estudios Financieros y la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), y que demuestra lo importante que es la colaboración entre instituciones, tejido empresarial y centros formativos para dar respuesta a estos retos actuales".

Por su parte, la gerente de la Fundación Eurocaja Rural, Susana Cortés Martínez, recalcó la experiencia que ha adquirido el alumnado indicando que "hoy no clausuramos únicamente un curso; cerramos una etapa de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento compartido, y abrimos una puerta a nuevas oportunidades profesionales para jóvenes de Castilla-La Mancha".

Por último, significó que desde la Fundación "impulsamos este programa con una convicción muy clara: el talento joven necesita oportunidades reales para desarrollarse, y nuestras empresas necesitan perfiles preparados para afrontar los retos de la digitalización, la inteligencia artificial y nuevos modelos de negocio. 'Campus Talento' nace precisamente de esa unión entre formación, empleabilidad y competitividad empresarial. Este programa nos recuerda que invertir en formación no es solo mejorar currículos; es generar futuro, arraigo y oportunidades en nuestra tierra. Es facilitar que jóvenes preparados puedan desarrollar su carrera aquí, y que las empresas castellanomanchegas incorporen nuevas capacidades para ser más innovadoras y competitivas", concluyó.

Detalles del programa formativo

El programa 'Campus Talento: Especialista en IA y Transformación Digital Empresarial' tiene por finalidad favorecer la empleabilidad de nuestros jóvenes, así como fomentar el incremento de la competitividad de las empresas de la región.

Los alumnos que han concluido este programa han obtenido un título propio del CEF como Especialistas en IA y Transformación Digital Empresarial tras haberse formado no solo en herramientas tecnológicas, sino también en estrategias empresariales vinculadas a la digitalización.

De hecho, los participantes han recibido 350 horas de formación online en directo y han podido realizar 2 meses de prácticas en empresas de Castilla-La Mancha, que les han permitido aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación en entornos profesionales. Gracias a este enfoque integral, el alumnado ha adquirido una visión completa de los retos y oportunidades de la economía digital.

Fundación Eurocaja Rural, JCCM y el partner académico CEF reafirman con esta iniciativa su apuesta por facilitar el acceso al empleo a jóvenes ya formados, pero recién aterrizados en el mercado laboral, así como retener su talento en nuestra tierra.