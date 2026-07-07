Eurocaja Rural y CEOE-CEPYME Guadalajara renuevan su alianza para respaldar a empresarios y autónomos

Propiciar el desarrollo económico alcarreño, impulsar la creación de puestos de trabajo o facilitar el crecimiento de empresas y autónomos son algunos de los objetivos marcados en la firma del convenio en materia social suscrito por Eurocaja Rural y CEOE-CEPYME Guadalajara.

Entre las iniciativas concretas que desarrolla la patronal empresarial alcarreña y que la entidad financiera apoyará se encuentran una nueva edición del Programa de Apoyo a Emprendedores de la provincia de Guadalajara, la Guía de Socio a Socio 2026 (cuyo objetivo es incentivar la reactivación del consumo y la economía en el territorio), el copatrocinio del 20º Foro de Recursos Humanos de la provincia alcarreña.

Y también de los Premios Excelencia Empresarial 2026, donde entregará el premio al Establecimiento Comercial, o la colaboración en las múltiples jornadas informativas dirigidas a emprendedores, autónomos y empresarios en materia económica, fiscal, social o legislativa.

El acuerdo incluye que los asociados de CEOE-CEPYME Guadalajara puedan también beneficiarse del programa 'Plan Pro Autónomos', diseñado para facilitar la gestión de sus negocios y el desarrollo de sus actividades empresariales, en condiciones ventajosas para ellos.

El convenio fue firmado en el Centro de Formación y Negocios de CEOE-CEPYME Guadalajara por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y la presidenta de CEOE-CEPYME Guadalajara, María Soledad García Oliva.

A través de este acuerdo, Eurocaja Rural corrobora su compromiso y responsabilidad con la patronal alcarreña y con todas aquellas acciones que incentivan la dinamización del territorio y el crecimiento de sus empresas y autónomos.