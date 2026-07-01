Globalcaja impulsa 25 años de arte, cultura y desarrollo con el Certamen Virgen de las Viñas

Globalcaja ha reafirmado su compromiso con la cultura y el desarrollo de Castilla-La Mancha durante la presentación de la XXV edición del Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas', una iniciativa promovida por la Cooperativa Virgen de las Viñas que, tras 25 años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los certámenes artísticos de mayor prestigio del panorama nacional.

La presentación de esta edición se ha celebrado en el edificio corporativo de Globalcaja en Ciudad Real, donde el director general de la entidad, Pedro Palacios, ha puesto en valor el respaldo que la entidad financiera ha mantenido con este proyecto desde sus orígenes, contribuyendo de forma ininterrumpida a su crecimiento y consolidación.

Durante su intervención, Palacios ha destacado que el Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas' representa mucho más que una cita artística. "Hablar del Certamen Cultural Virgen de las Viñas es hablar de cultura, de desarrollo del territorio, de economía y, sobre todo, de personas", ha afirmado.

El director general ha subrayado que, durante un cuarto de siglo, el certamen ha situado a Tomelloso como un referente cultural de ámbito nacional e internacional gracias a la calidad de las obras participantes y al prestigio alcanzado por esta convocatoria.

Referencia consolidada

Además, ha incidido en el impacto económico que genera la cultura, recordando que el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena prevé superar este año los 10.000 visitantes, una cifra que repercute positivamente en la actividad turística y comercial de la comarca.

Palacios también ha querido reconocer la labor del presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, a quien ha definido como el impulsor de un proyecto que hace 25 años parecía "un reto muy complejo" y que hoy constituye una referencia consolidada dentro del panorama cultural español.

Asimismo, ha recordado el compromiso histórico de Globalcaja con el certamen, destacando que la entidad ha cedido al Museo Infanta Elena la obra premiada con el galardón patrocinado por la entidad financiera en cada una de las ediciones celebradas, contribuyendo de forma decisiva a enriquecer la colección permanente del museo.

"Prácticamente podríamos llenar una planta del museo con las obras que Globalcaja ha ido incorporando durante estos 25 años. Lo hacemos porque creemos que el arte debe ser compartido y estar al alcance de toda la sociedad", ha señalado.

El director general ha destacado también que este proyecto refleja los valores del cooperativismo y de la colaboración entre instituciones. "Compartimos esa visión de que aquello que resulta difícil para uno solo puede conseguirse cuando trabajamos juntos. Este certamen es el mejor ejemplo de ello. Juntos llegamos más lejos", ha afirmado, convencido de que la iniciativa continuará creciendo en las próximas décadas.

Unos 150.000 euros en premios

Por su parte, el presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas, Rafael Torres, ha recordado que hace exactamente 25 años nacía este certamen "sin imaginar la dimensión que alcanzaría con el paso del tiempo". En esta edición se concederán 31 premios dotados con un total de 150.000 euros, distribuidos entre las modalidades de pintura, escultura y periodismo, lo que lo convierte en uno de los certámenes culturales mejor dotados económicamente de España.

Torres ha explicado que cada año concurren más de 300 obras procedentes de distintos puntos de España y del extranjero, un dato que confirma el prestigio adquirido por una convocatoria plenamente consolidada dentro del calendario artístico nacional.

Además, ha anunciado que la exposición '50 artistas de la Escuela de París', que alberga el Museo Infanta Elena, ampliará su apertura durante los meses de julio y agosto debido al elevado número de visitantes y al interés que está despertando entre el público.

La entrega de premios de la XXV edición del Certamen Cultural 'Virgen de las Viñas' se celebrará, como es tradición, el último jueves del mes de noviembre en Madrid, bajo la Presidencia de Honor de Su Majestad el Rey.