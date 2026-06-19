Doce nuevas empresas aeroespaciales se instalarán en Albacete bajo el amparo de la incubadora ESA BIC

El Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha sumará 12 nuevos proyectos, que se implantarán en Albacete, a la incubadora de empresas aeroespaciales ESA BIC, un programa que se ha presentado este viernes en el campus albaceteño con el apoyo de la Junta, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), el Ministerio de Ciencia y la Agencia Espacial Europea.

Así lo ha confirmado el presidente regional, Emiliano García-Page, calificando el proyecto de "esperanzador" y valorando la "combinación de energías de la UCLM con la Agencia Espacial Europea y el Ministerio".

La iniciativa ESA BIC se trata de una red de incubación de empresas vinculadas al sector espacial. Gracias a ella, la comunidad acogerá durante los próximos cinco años al menos 12 startups tecnológicas, que recibirán financiación, asesoramiento especializado y acceso a redes internacionales de innovación.

La participación regional se articulará a través de un consorcio liderado por el Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha junto con la Universidad de Castilla-La Mancha y otros socios tecnológicos.

"ESA BIC es una apuesta estratégica por el futuro, destinada a atraer talento, generar empleo cualificado y fortalecer la autonomía tecnológica europea", ha expresado el consejero de Educación, Amador Pastor.

Primera convocatoria

ESA BIC incubará 12 empresas de la comunidad con un máximo de permanencia de dos años. Las primeras llegarán en breve, ya que se abre ya la primera convocatoria gracias a una financiación compartida entre el Parque Científico y Tecnológico, a través de la Consejería de Educación, y la Agencia Espacial Europea.

Así lo ha explicado la manager de ESA BIC, Irene Sánchez, que ha asegurado que "la clave de las incubadoras aeroespaciales de Albacete, Ciudad Real, Toledo e Illescas es coger a una empresa cuando está empezando para ayudarla con incentivos, nociones de cómo tienen que desenvolverse a nivel empresarial, nociones sobre propiedad intelectual y de conceptos legales y apoyo técnico".

Igualmente, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha destacado la importancia del proyecto, que amplía su radio de acción en la región con Albacete para retener talento.

"La UCLM ha creído en esto desde el principio. Aportamos a nuestros egresados, fundamentalmente los vinculados a la ingeniería, como informática, industriales y agrónomos", ha indicado.

20 países

Por último, el director de la Agencia Espacial Española y presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea, Juan Carlos Cortés Pulido, ha recordado que estas incubadoras están presentes en 20 países, movilizando más de 2.600 millones de euros privados, más de 6.100 empleos y 800 patentes.

"La clave radica en que cuando un estudiante acaba tiene la capacidad de desarrollar su proyecto dentro de las incubadoras. El 50 % del personal de estas incubadoras son egresados que desarrollan su tesis doctoral", ha asegurado.

Para terminar, ha informado de que en la actualidad hay 136 empresas vinculadas a ocho incubadoras como una tasa de supervivencia del 90 %.