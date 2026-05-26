El impacto económico de Iberdrola supera los 860 millones de euros en Castilla-La Mancha en 2015, un 19 % más

Iberdrola ha generado un impacto económico superior a los 860 millones de euros en Castilla-La Mancha en 2025, lo que supone un incremento del 19% respecto al año anterior.

Según ha destacado la compañía eléctrica en un comunicado, su contribución fiscal se ha incrementado más de un 14% en 2025, hasta superar los 208 millones de euros, dato que la consolida como "una de las empresas que más aporta a la región".

Iberdrola efectuó compras en 2025 a 257 proveedores en Castilla-La Mancha y ha incrementado sus pagos un 8%, hasta superar los 325 millones de euros. Así contribuye a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador.

"Estas colaboraciones suponen una oportunidad para desarrollar una cadena de valor en las regiones en las que se asienta y situar a la industria española como referente internacional", apuntan desde la compañía que también destaca que la actividad económica de la compañía se sustenta en las 550 personas que trabajan en la región

Iberdrola señala que su modelo empresarial es a largo plazo y busca no solo conseguir resultados económicos sino generar progreso y bienestar en el entorno, a través del fomento del tejido empresarial, con compras, inversiones y creación de empleo, sino la electrificación de la economía.

De esta manera, Iberdrola llega a su Junta General de Accionistas, la de su 125 aniversario, que se celebra este viernes 29 de mayo, cerca de máximos históricos de capitalización bursátil con 135.000 millones de euros, lo que la consolida como la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo.

Este año, además será todavía más participativa, accesible, cercana, sostenible e innovadora poniendo a disposición de sus accionistas múltiples canales para participar a distancia y la posibilidad de asistir de forma telemática, además de la asistencia presencial con reserva de asiento.

Durante la reunión, la compañía someterá a sus accionistas la aprobación de los resultados del ejercicio 2025, en el que invirtió 14.460 millones de euros e incrementó su beneficio neto en un 12% hasta alcanzar los 6.285 millones de euros.

Iberdrola cuenta con miles de accionistas en Castilla-La Mancha que este año se beneficiarán de un dividendo de 0,68 euros por acción. De hecho, en el orden del día se ha propuesto un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025, que suponen un incremento del 12% respecto a la cuantía distribuida el año pasado.

Adicionalmente, la compañía ha propuesto por cuarto año consecutivo un dividendo de involucración de 0,005 euros brutos por acción (1 euro bruto por cada 200 acciones) que cobrarán todos los accionistas con derecho a participación si se alcanza un quórum de constitución de, al menos, el 70% del capital social.

Red y renovables

En Castilla-La Mancha, Iberdrola apuesta por las inversiones en redes eléctricas que permita avanzar hacia un modelo más eficiente y competitivo para empresas, hogares y administraciones, basado en electricidad de origen renovable en sustitución de los combustibles fósiles. A través de i-DE, su distribuidora en España, la compañía trabaja en la ampliación y modernización de estas infraestructuras, fundamentales para responder al desarrollo de nuevos centros de datos, la electrificación industrial, el despliegue de la movilidad eléctrica y los nuevos usos energéticos.

En la región, i-DE gestiona más de 26.000 kilómetros de líneas de baja y media tensión, aproximadamente 2.600 kilómetros de líneas de alta y muy alta tensión, 9.800 centros de transformación y 103 subestaciones, activos clave para garantizar una red más robusta, eficiente y preparada para acompañar la transición energética.

La gran apuesta de Iberdrola en la región son las energías renovables, impulsando en Castilla-La Mancha nuevos e innovadores proyectos como la repotenciación de los parques eólicosIsabela, en fase de puesta en servicio, y Molar del Molinar ya operativo, ambos en Albacete, proyectos que cuentan con financiación del IDAE del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La actuación está permitiendo sustituir 139 aerogeneradores antiguos por 22 máquinas de última generación, más eficientes y potentes, manteniendo la capacidad instalada y elevando la producción renovable de las instalaciones en torno a un 30%.

Este proceso incorpora también una dimensión industrial y circular, al generar actividad en el territorio rural mediante la fabricación, de las nuevas palas de los aerogeneradores en Daimiel (Ciudad Real) y el reciclaje de 417 palas y más de 800 toneladas de material procedentes de los equipos retirados.

Otra de las inversiones estratégicas en Castilla-La Mancha ha sido la puesta en operación en Alarcón (Cuenca) de las baterías de almacenamiento energético de Romeral y Olmedilla, las más grandes del país. Cuentan con una capacidad de almacenamiento cada una de ellas de 60 MWh y una potencia cercana a los 30 MW, capaces de almacenar energía libre de emisiones suficiente para suministrar electricidad durante dos horas a más de 13.000 hogares. Este proyecto, reconocido como Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, PERTE ERHA, refuerza el papel de la provincia de Cuenca y de Castilla-La Mancha en el avance de la electrificación, la integración de renovables y la transición energética.

Fundación Iberdrola

Pero la apuesta de Iberdrola por el territorio va más allá de lo económico. Castilla- La Mancha impulsa la conservación del patrimonio, la promoción cultural, la inclusión social y el apoyo a colectivos vulnerables a través de la Fundación Iberdrola España. Durante 2025, la Fundación reforzó su presencia a través de iniciativas como las exposiciones itinerantes ‘Museorum’, que acercó las piezas más representativas de los cinco museos provinciales de Castilla-La Mancha a numerosas localidades del mundo rural.

Destacó también el apoyo a FECAM, para impulsar la inclusión laboral de personas con discapacidad; la colaboración con Cruz Roja en la provincia de Toledo para impulsar el proyecto ‘Aceleradores GO de Empleo Juvenil’ o el respaldo a Save the Children en Illescas, donde la Fundación contribuye a programas de lucha contra la pobreza infantil y apoyo a jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.

A estas actuaciones se sumó la firma del acuerdo con el Ayuntamiento de Puertollano para la iluminación ornamental de la Fuente Agria, mediante soluciones LED orientadas a realzar este enclave patrimonial declarado Bien de Interés Cultural o la nueva iluminación de la Catedral de San Juan Bautista.