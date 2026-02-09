Casi 1.500 personas y organizaciones se benefician en Castilla-La Mancha de los programas de CaixaBank Dualiza en 2025

CaixaBank Dualiza desarrolló durante 2025 una intensa actividad en Castilla‑La Mancha, alcanzando a 1.488 beneficiarios entre estudiantes, docentes, centros educativos y empresas, y manteniendo su papel como agente clave para el impulso de la Formación Profesional en la comunidad. El trabajo realizado a lo largo del año permitió reforzar la conexión entre los centros de FP y el tejido productivo regional, así como ampliar el alcance de iniciativas formativas dirigidas a alumnado y profesorado.

El alumnado volvió a concentrar la mayor parte del alcance logrado. Un total de 965 estudiantes participaron en actividades, jornadas y formaciones impulsadas por CaixaBank Dualiza en Castilla‑La Mancha, reflejando el sólido interés de los jóvenes de la región por la FP y por las oportunidades de especialización que esta ofrece de cara a su futuro profesional.

De modo paralelo, la participación del profesorado experimentó un avance notable. En total, 330 docentes se beneficiaron de acciones formativas y de acompañamiento destinadas a impulsar la innovación educativa en los centros. Además, 142 empresas de la comunidad participaron en actividades para reforzar su vinculación con la FP y se realizaron 51 actividades con centros de FP, orientadas a impulsar la formación de talento y el desarrollo de perfiles cualificados.

A nivel nacional, las iniciativas promovidas por la fundación llegaron a 12.791 estudiantes, 5.123 docentes y 1.967 empresas, a lo que habría que sumar 1.019 actividades con centros educativos de FP reforzando la colaboración entre los distintos agentes implicados en el desarrollo del talento y la mejora de la empleabilidad.

El presidente de CaixaBank y de la fundación CaixaBank Dualiza, Tomás Muniesa, ha subrayado que “los resultados obtenidos evidencian el peso creciente de la Formación Profesional en nuestro país y la necesidad de seguir generando proyectos, conocimiento y herramientas que acompañen al sector en su adaptación a la nueva ley y a las demandas reales del mercado laboral”.

Impulso de la FP: convocatorias, encuentros y formación especializada

La línea de impulso volvió a concentrar un volumen significativo de actuaciones orientadas a fortalecer la relación entre centros educativos y empresas, promover proyectos innovadores y actualizar las competencias de estudiantes y docentes.

Entre las principales iniciativas desarrolladas destacan la Convocatoria de Ayudas Dualiza, destinada a apoyar proyectos de colaboración entre centros y empresas para mejorar la calidad del aprendizaje; los Desayunos Dualiza y Encuentros Dualiza, que reunieron a cientos de empresas interesadas en conocer las oportunidades de la FP y las ventajas de la nueva normativa; y los talleres sectoriales, centrados en identificar y abordar necesidades formativas específicas de distintos ámbitos productivos.

A ello se sumaron iniciativas orientadas a la mejora de la cualificación profesional, como el MOOC de digitalización, los programas de soft skills, el Congreso Innovaprofes y diversos cursos de especialización, así como la participación activa de la fundación en congresos y jornadas de FP a nivel estatal, contribuyendo a la difusión de buenas prácticas y tendencias educativas.

Orientación: facilitar decisiones informadas y despertar vocaciones

La orientación continuó siendo uno de los ejes prioritarios de la actividad de CaixaBank Dualiza, con el objetivo de ayudar al alumnado a identificar itinerarios formativos alineados tanto con sus intereses como con las necesidades del mercado laboral.

Durante el último año se impulsaron iniciativas como la Convocatoria Dualiza-Orienta, ya consolidada como referencia para centros que desarrollan proyectos de orientación hacia la FP; talleres y acciones formativas dirigidas a orientadores, reforzando su papel clave en la toma de decisiones académicas; y el programa Vocaciones Dualiza, que permite a estudiantes de ESO y Bachillerato conocer profesiones reales y sectores estratégicos de su entorno para que puedan desarrollar una carrera y un plan de vida profesional sin abandonar sus lugares de residencia.

Asimismo, se desarrollaron acciones de visibilización de la FP a través de ferias, jornadas y actividades divulgativas en todo el territorio.

En ese aspecto cabe destacar la plataforma labasica.org, impulsada junto a Empieza por Educar, creada a partir de la demanda de docentes de Grado Básico para contar con un espacio propio donde compartir experiencias y buenas prácticas. En apenas un año de funcionamiento, uno de cada tres centros educativos que tienen Grado Básico se ha convertido en miembro activo de la plataforma, consolidando una comunidad de aprendizaje específica y participativa.

Investigación: datos y análisis al servicio de la FP

El área de investigación continuó generando conocimiento estratégico para centros educativos, administraciones públicas, empresas y profesionales de la Formación Profesional. En ese aspecto destacan el informe anual del Observatorio de la Formación Profesional, que ofrece una radiografía detallada de las competencias necesarias para afrontar la transición verde e identifica las habilidades clave que deberán desarrollarse en los próximos años; junto a él, diversos estudios monográficos analizan las tendencias de empleo y las ocupaciones verdes prioritarias hasta 2035, proporcionando información estratégica para orientar políticas formativas y la planificación de los centros educativos. Estos trabajos se complementan con análisis sectoriales y por familias profesionales que profundizan en la relación entre la oferta formativa y las necesidades reales del mercado laboral, así como con indicadores y datos de evolución del empleo vinculados a la FP, que incluyen estimaciones de oportunidades laborales por sector y por comunidad autónoma.

De modo paralelo, el Observatorio de la FP, la única plataforma de datos regionalizados y en evolución temporal sobre Formación Profesional, reforzó su papel como referente en el ámbito de investigación de la FP, ampliando contenidos y herramientas de análisis para facilitar una toma de decisiones más informada.

La actividad investigadora de la fundación ha permitido aportar evidencias útiles y orientadas a la acción, reforzando el papel de la FP como palanca clave para el desarrollo económico y social del país.

CaixaBank Dualiza

CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Solo a través de más formación se puede conseguir una sociedad más cohesionada en la que se reduzcan las desigualdades.

Para ello, CaixaBank Dualiza apoya las demandas de los docentes y de los centros educativos y trabaja con empresas para la capacitación de los futuros profesionales y la mejora de su empleabilidad.

Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.