CCOO denuncia "abusos permanentes" en tres empresas de Albacete: "Amenazas, presiones, pagos en negro..."

CCOO ha denunciado "ilegalidades y abusos permanentes" en tres empresas que forman parte de un grupo Contact Center. En ellas existe un "incumplimiento constante de la legislación laboral y el desprecio más absoluto hacia los derechos de las personas trabajadoras".

El sindicato ha anunciado que va a poner "todos los medios legales a su alcance para frenar los "abusos que Alpa 57, Palfersol e Infoahorro, cometen contra sus empleados" en sus centros de Albacete y Villarrobledo.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha explicado que los trabajadores "sufren constantemente amenazas, trato despectivo, presiones, pagos en negro, vigilancia con cámaras más allá de lo razonable…".

"Todo ello es demostrable a través de audios y mensajes de WhatsApp. Además, para intimidar y conseguir que impere el miedo, estas empresas recurren al despido para dar ejemplo", ha criticado.

Gómez ha asegurado que los despidos son "constantes desde hace años", pero la gota que ha colmado el vaso ha sido "una decisión de orden colectivo que tomó la empresa con la que pretendía trasladar a 14 personas de Villarrobledo a Albacete, sin previo aviso y saltándose las normas para estos casos".

"No se ha podido llevar a cabo gracias a CCOO, que ha trasladado su apoyo a todos los trabajadores y trabajadoras y les ha dicho que no los van a dejar solos. Conociendo los antecedentes de estas empresas, es muy probable que vuelvan a la carga con todo tipo de vulneraciones de derechos", ha indicado.

El sindicalista ha anunciado que se van a poner nuevas denuncias ante la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de trabajadores y trabajadoras, por abusos sistemáticos y por acoso. Y se van a presentar demandas ante el Juzgado de lo Social para reclamar las cantidades que les adeudan por cuestiones recogidas en el convenio y por las horas extras.

"Reincidentes"

Por su parte, la responsable de la Federación de Servicios en Albacete, Carmen Olivas, ha afirmado que estas empresas "son reincidentes". "Empezaron a saltarse las normas de prevención de riesgos laborales en la pandemia. Todo son despidos disciplinarios, pero realmente son encubiertos por no alcanzar los objetivos que les marcan y que se basan en engañar a las personas mayores", ha lamentado.

Además, ha detallado que las plantillas están formadas en su mayoría por gente muy joven y muchas mujeres, "que tienen que aguantar a diario una presión desmedida y soportar que no les paguen las horas extra o que las paguen en negro".

"No solo tenemos denuncias de casos de acoso, sino también alguna de acoso sexual", ha alertado.

"Se aprovechan de los empleados"

Por último, el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios en Castilla-La Mancha, Santiago Zafrilla, ha valorado que por fin las personas trabajadoras se hayan decidido a hacer una acción global, tras el detonante del traslado de Villarrobledo a Albacete que pretendía hacer la empresa "de un día para otro y sin aviso previo".

"En nuestra legislación, el tema de los traslados y de la movilidad está regulado, pero estas empresas hacen lo que les da la gana y hacen cesiones ilegales de trabajadores saltándose todas las normas, aprovechándose de que sus empleados y empleadas son personas muy jóvenes, sin experiencia y con necesidad de trabajar", ha criticado.

Y ha indicado que a la lista de incumplimientos laborales se suma el hecho de que cuando alguien está de baja "no se le paga, como forma de castigo".

"Estas empresas se están aprovechando de la gente, pero que sepan que nos van a tener en frente y también a la Administración, porque vamos a denunciar donde haga falta", ha sentenciado.